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Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов - РИА Новости, 02.12.2024
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04:06 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/motostrelki-1986783355.html
Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов
Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов - РИА Новости, 02.12.2024
Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов
Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:06
2024-12-02T04:06
безопасность
дальний восток
восточная сибирь
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба ВВО. "В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, стартовал новый учебный год. Занятия начались сразу на нескольких полигонах округа с военнослужащими мотострелковых подразделений, операторами беспилотных летательных аппаратов, экипажами боевых машин. Мотострелки выполнили упражнения стрельб из различных видов оружия, пулеметов, автоматических станковых гранатометов, противотанковых комплексов", - говорится в сообщении. В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие примут участие в полевых выходах, тактических учениях, занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники. В ходе боевой подготовки будут использованы новые подходы к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции.
https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html
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дальний восток
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безопасность, дальний восток, восточная сибирь
Безопасность, Дальний Восток, Восточная Сибирь
Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов

Мотострелки ВВО начали учебный год со стрельб из противотанковых комплексов

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкТанковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба ВВО.
"В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, стартовал новый учебный год. Занятия начались сразу на нескольких полигонах округа с военнослужащими мотострелковых подразделений, операторами беспилотных летательных аппаратов, экипажами боевых машин. Мотострелки выполнили упражнения стрельб из различных видов оружия, пулеметов, автоматических станковых гранатометов, противотанковых комплексов", - говорится в сообщении.
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В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие примут участие в полевых выходах, тактических учениях, занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники.
В ходе боевой подготовки будут использованы новые подходы к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции.
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