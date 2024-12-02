https://ria.ru/20241202/motostrelki-1986783355.html

Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов

Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов - РИА Новости, 02.12.2024

Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов

Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T04:06

2024-12-02T04:06

2024-12-02T04:06

безопасность

дальний восток

восточная сибирь

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба ВВО. "В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, стартовал новый учебный год. Занятия начались сразу на нескольких полигонах округа с военнослужащими мотострелковых подразделений, операторами беспилотных летательных аппаратов, экипажами боевых машин. Мотострелки выполнили упражнения стрельб из различных видов оружия, пулеметов, автоматических станковых гранатометов, противотанковых комплексов", - говорится в сообщении. В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие примут участие в полевых выходах, тактических учениях, занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники. В ходе боевой подготовки будут использованы новые подходы к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции.

https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html

https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963600393.html

дальний восток

восточная сибирь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дальний восток, восточная сибирь