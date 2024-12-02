Мотострелки Восточного военного округа провели стрельбы из гранатометов
Мотострелки ВВО начали учебный год со стрельб из противотанковых комплексов
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкТанковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа в рамках начала нового учебного года в войсках провели стрельбы из гранатометов и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба ВВО.
"В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, стартовал новый учебный год. Занятия начались сразу на нескольких полигонах округа с военнослужащими мотострелковых подразделений, операторами беспилотных летательных аппаратов, экипажами боевых машин. Мотострелки выполнили упражнения стрельб из различных видов оружия, пулеметов, автоматических станковых гранатометов, противотанковых комплексов", - говорится в сообщении.
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В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие примут участие в полевых выходах, тактических учениях, занятиях по огневой подготовке с боевыми стрельбами из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники.
В ходе боевой подготовки будут использованы новые подходы к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции.