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Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 02.12.2024
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14:54 02.12.2024 (обновлено: 15:42 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/moskva-1986892009.html
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 02.12.2024
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:54
2024-12-02T15:42
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные ёмкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что осуществление подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров. "В настоящее время стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надёжное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Её качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 184 физико-химическим и биологическим показателям", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съёмки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.
https://realty.ria.ru/20241202/mosty-1986454641.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Бирюков: Московские Водохранилища переведены на зимний режим работы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные ёмкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что осуществление подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров.
"В настоящее время стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надёжное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Её качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 184 физико-химическим и биологическим показателям", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съёмки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.
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