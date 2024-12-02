https://ria.ru/20241202/moskva-1986892009.html

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 02.12.2024

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:54

2024-12-02T14:54

2024-12-02T15:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные ёмкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что осуществление подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров. "В настоящее время стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надёжное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Её качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 184 физико-химическим и биологическим показателям", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съёмки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.

https://realty.ria.ru/20241202/mosty-1986454641.html

https://ria.ru/20241202/moskva-1986802720.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков