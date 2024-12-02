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В Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за девять месяцев 2024 года - РИА Новости, 02.12.2024
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В Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за девять месяцев 2024 года
В Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за девять месяцев 2024 года - РИА Новости, 02.12.2024
В Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за девять месяцев 2024 года
Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев 2024 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:49
2024-12-02T09:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев 2024 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе пятый год идет реализация программы раздельного сбора мусора, она продолжает демонстрировать положительную динамику - объемы собранного вторсырья растут. За январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,2 миллиона тонн вторсырья", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что на старте программы - за 2020 год - было собрано 880 тысяч тонн вторсырья, а в 2023 году этот показатель уже достиг 1,6 миллиона тонн. "Главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе и начинают сортировать мусор. "Содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они используются в производстве", - пояснил Бирюков.
https://ria.ru/20241107/biryukov-1982415873.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за девять месяцев 2024 года

Бирюков: в Москве собрали около 1,2 млн тонн вторсырья за 9 месяцев 2024 года

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВторичное сырье
Вторичное сырье - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев 2024 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе пятый год идет реализация программы раздельного сбора мусора, она продолжает демонстрировать положительную динамику - объемы собранного вторсырья растут. За январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,2 миллиона тонн вторсырья", - рассказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что на старте программы - за 2020 год - было собрано 880 тысяч тонн вторсырья, а в 2023 году этот показатель уже достиг 1,6 миллиона тонн.
«
"Главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе и начинают сортировать мусор.
"Содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они используются в производстве", - пояснил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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