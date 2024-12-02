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В Молдавии высказались о выборах в Румынии - РИА Новости, 02.12.2024
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20:59 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/moldavija-1986968117.html
В Молдавии высказались о выборах в Румынии
В Молдавии высказались о выборах в Румынии - РИА Новости, 02.12.2024
В Молдавии высказались о выборах в Румынии
Выборы в Румынии и других странах региона повлияют на Молдавию, поэтому отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении без внешнего... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:59
2024-12-02T20:59
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Выборы в Румынии и других странах региона повлияют на Молдавию, поэтому отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении без внешнего давления, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. Также 1 декабря в Румынии прошли выборы в парламент, которые повлияют на формирование правительства. "Выборы в Румынии и других странах региона, несомненно, окажут влияние на Республику Молдова. Нам важно, чтобы двусторонние отношения строились на взаимном уважении, без подчинения или внешнего давления", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия должна укреплять свои позиции на международном уровне и стать равноправным партнером в региональных переговорах, будь то с Румынией, Украиной или другими государствами. "Нынешний год показал, что суверенизм — это глобальный тренд. Лидеры стран, которые понимают важность сохранения национального суверенитета и независимости, получат поддержку граждан", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20241202/rumyniya-1986885386.html
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в мире, румыния, молдавия, сша, василий боля, нато
В мире, Румыния, Молдавия, США, Василий Боля, НАТО
В Молдавии высказались о выборах в Румынии

Депутат Боля: выборы в Румынии и других странах региона повлияют на Молдавию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Выборы в Румынии и других странах региона повлияют на Молдавию, поэтому отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении без внешнего давления, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. Также 1 декабря в Румынии прошли выборы в парламент, которые повлияют на формирование правительства.
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"Выборы в Румынии и других странах региона, несомненно, окажут влияние на Республику Молдова. Нам важно, чтобы двусторонние отношения строились на взаимном уважении, без подчинения или внешнего давления", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия должна укреплять свои позиции на международном уровне и стать равноправным партнером в региональных переговорах, будь то с Румынией, Украиной или другими государствами.
"Нынешний год показал, что суверенизм — это глобальный тренд. Лидеры стран, которые понимают важность сохранения национального суверенитета и независимости, получат поддержку граждан", - подчеркнул депутат.
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