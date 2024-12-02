Влах стала лидером новой политической партии в Молдавии
Влах стала лидером новой партии "Сердце Молдовы"
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Новая политическая партия "Сердце Молдовы" официально зарегистрирована на территории Молдавии, сообщила в понедельник лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны. Учредительный съезд партии прошел 16 ноября, на нем приняли устав и программу нового политформирования, а также избрали Влах его председателем. Уточнялось, что новая политическая сила станет левоцентристской и будет руководствоваться консервативной доктриной.
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" несуществующим
29 ноября, 06:57
"Партия "Сердце Молдовы" официально зарегистрирована. Это первый шаг, который мы превратим в большую победу", - написала в своем Telegram-канале Влах.
Ранее в интервью РИА Новости Влах заявила, что будущие парламентские выборы в Молдавии дают возможность избавиться от режима президента республики Майи Санду, правление которой привело к катастрофическим последствиям - сотни тысяч граждан вынуждены были уехать, госдолг вырос почти вдвое, экономика разрушена, система правосудия не работает. По ее словам, партия "Сердце Молдовы" должна сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть режим Санду.
Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.