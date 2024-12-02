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Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев - РИА Новости, 02.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:29 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/mininvest-1986905152.html
Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев
Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев - РИА Новости, 02.12.2024
Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев
Почти три тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за девять месяцев этого года, сообщила заместитель... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:29
2024-12-02T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти три тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за девять месяцев этого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В январе-сентябре 2024 года на территории особых экономических зон Подмосковья было создано 2701 рабочее место. Больше всего – 2072 рабочих места было создано в особой экономической зоне "Дубна". В ОЭЗ "Исток" – 342 рабочих места, в ОЭЗ "Ступино Квадрат" – 211. Остальные 76 рабочих мест были созданы в ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Максимиха", - передаются слова Зиновьевой в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, общее количество рабочих мест на подмосковных особых экономических зонах превышает 14,8 тысячи. "С начала года в особые экономические зоны Московской области был привлечен 21 резидент. Реализация инвестпроектов новых резидентов позволит создать в ОЭЗ Подмосковья еще порядка 1140 рабочих мест", - уточнили в сообщении. -0-
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев

Мининвест: за 9 месяцев почти 3 тысячи рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти три тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за девять месяцев этого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В январе-сентябре 2024 года на территории особых экономических зон Подмосковья было создано 2701 рабочее место. Больше всего – 2072 рабочих места было создано в особой экономической зоне "Дубна". В ОЭЗ "Исток" – 342 рабочих места, в ОЭЗ "Ступино Квадрат" – 211. Остальные 76 рабочих мест были созданы в ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Максимиха", - передаются слова Зиновьевой в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, общее количество рабочих мест на подмосковных особых экономических зонах превышает 14,8 тысячи.
"С начала года в особые экономические зоны Московской области был привлечен 21 резидент. Реализация инвестпроектов новых резидентов позволит создать в ОЭЗ Подмосковья еще порядка 1140 рабочих мест", - уточнили в сообщении. -0-
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