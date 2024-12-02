https://ria.ru/20241202/mininvest-1986905152.html

Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев

Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев - РИА Новости, 02.12.2024

Почти 3 тыс рабочих мест создано на ОЭЗ Подмосковья за 9 месяцев

Почти три тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за девять месяцев этого года, сообщила заместитель... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:29

2024-12-02T16:29

2024-12-02T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти три тысячи рабочих мест создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области за девять месяцев этого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В январе-сентябре 2024 года на территории особых экономических зон Подмосковья было создано 2701 рабочее место. Больше всего – 2072 рабочих места было создано в особой экономической зоне "Дубна". В ОЭЗ "Исток" – 342 рабочих места, в ОЭЗ "Ступино Квадрат" – 211. Остальные 76 рабочих мест были созданы в ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Максимиха", - передаются слова Зиновьевой в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, общее количество рабочих мест на подмосковных особых экономических зонах превышает 14,8 тысячи. "С начала года в особые экономические зоны Московской области был привлечен 21 резидент. Реализация инвестпроектов новых резидентов позволит создать в ОЭЗ Подмосковья еще порядка 1140 рабочих мест", - уточнили в сообщении. -0-

https://ria.ru/20241202/podmoskove-1986823921.html

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московская область (подмосковье)