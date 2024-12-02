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Туроператоры попросили посла Мексики разъяснить отказы россиянам во въезде

Туроператоры попросили посла Мексики разъяснить отказы россиянам во въезде - РИА Новости, 02.12.2024

Туроператоры попросили посла Мексики разъяснить отказы россиянам во въезде

Четырнадцать российских туроператоров направили послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:37

2024-12-02T15:37

2024-12-02T15:37

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Четырнадцать российских туроператоров направили послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественников из РФ, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Четырнадцать российских туроператоров, многие из которых входят в Российский союз туриндустрии (РСТ), направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в эту страну. Это необходимо для предотвращения участившихся случаев отказов россиянам во въезде, количество которых, по данным туркомпаний, достигло 10% потока", - сообщили в союзе. Подписи под обращением поставили руководители компаний "Арт-Тур", "Русский Экспресс", "Карибский клуб", ITM group, "Интурист", ICS Travel, "Квинта тур", ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, "Миракль", "Веселый ветер", "Ванд", "Свои люди", уточнили там. Туроператоры рассчитывают на содействие в решении этой проблемы, поскольку Мексика относится к дружественным России странам, подчеркнули в РСТ. "К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу. Сейчас наступает высокий сезон, и мы хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий", - процитировали в сообщении директора по туризму компании "Карибский клуб" Ладу Попело. По ее словам, такие случаи происходят регулярно и уже не первый год, дело не раз доходило до суда, и туристы, как правило, выигрывают. При этом и посольство, и мексиканские принимающие компании говорят, что не несут ответственности за действия миграционных служб. "В результате ответственность перекладывается именно на российских туроператоров. Причем мексиканские пограничники, решив проверить туриста, могут просто позвонить в указанный в ваучере отель и спросить первого попавшегося сотрудника, есть ли бронь. Но сотрудник может не владеть информацией или фамилия туриста окажется сложной для произношения. Или отель дешевый. И все, только на этом основания могут отказать во въезде. Сейчас я собираю в Мексику группу 12 человек на февраль, это дорогая поездка. Если туристов не пропустят, то речь пойдет о возврате порядка 6 миллионов рублей за тур, да еще и моральный ущерб взыщут", - подчеркнула Попело.

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новости - туризм, мексика, россия, эдуардо вильегас мехиас, российский союз туриндустрии (рст), интурист