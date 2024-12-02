https://ria.ru/20241202/meksika-1986780457.html
Восемь человек погибли и двое ранены при стрельбе по кафе в Мексике
Восемь человек погибли и двое ранены при стрельбе по кафе в Мексике - РИА Новости, 02.12.2024
Восемь человек погибли и двое ранены при стрельбе по кафе в Мексике
Преступники в мексиканском Гуанахуато открыли огонь по придорожному кафе и магазинам, убив восемь человек и ранив еще двоих, мотивы нападения неизвестны,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:45
2024-12-02T02:45
2024-12-02T02:54
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МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Преступники в мексиканском Гуанахуато открыли огонь по придорожному кафе и магазинам, убив восемь человек и ранив еще двоих, мотивы нападения неизвестны, сообщил телеканал N+. "Вооруженные лица убили сегодня ночью восемь человек в ходе нападения, которое произошло в районе Эль-Треболь в Апасео-эль-Гранде. Прокуратура идентифицировала троих из погибших - двоих пожарных из Селайи и одного врача скорой помощи", - сообщили в эфире N+. По информации местных СМИ со ссылкой на очевидцев, убийцы остановились рядом с кафе у обочины на "роскошном белом" автомобиле и, не сказав ни слова, открыли огонь по группе мужчин, после чего немедленно скрылись. Два человека, мужчина и женщина, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
https://ria.ru/20241114/meksika-1983742369.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуанахуато (штат), мексика, стрельба, погибшие
В мире, Гуанахуато (штат), Мексика, стрельба, погибшие
Восемь человек погибли и двое ранены при стрельбе по кафе в Мексике
Телеканал N+ сообщил о гибели восьми человек при стрельбе по кафе в Гуанахуато