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Конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, заявил Мединский - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 02.12.2024 (обновлено: 16:55 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/medinskij-1986824649.html
Конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, заявил Мединский
Конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, заявил Мединский - РИА Новости, 02.12.2024
Конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, заявил Мединский
Конфликт на Украине закончился бы еще в 2022 году, будь на то разум и воля Киева, заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:41
2024-12-02T16:55
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российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы еще в 2022 году, будь на то разум и воля Киева, заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, конфликт завершился бы, "если бы была на этот счет разум и воля украинской стороны". Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский также заявлял, что Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский, российское военно-историческое общество (рвио), нато, верховная рада украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Российское военно-историческое общество (РВИО), НАТО, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Конфликт на Украине мог закончиться еще в 2022 году, заявил Мединский

Мединский: СВО могла закончиться еще в 2022 году, если бы Киев был заинтересован

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы еще в 2022 году, будь на то разум и воля Киева, заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
По его словам, конфликт завершился бы, "если бы была на этот счет разум и воля украинской стороны".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России
29 ноября, 01:54
Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский также заявлял, что Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор.
В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине
Вчера, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)НАТОВерховная Рада Украины
 
 
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