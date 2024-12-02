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В Калужской области к работе на селе в этом году привлекли 40 медиков - РИА Новости, 02.12.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:08 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/mediki-1986915890.html
В Калужской области к работе на селе в этом году привлекли 40 медиков
В Калужской области к работе на селе в этом году привлекли 40 медиков - РИА Новости, 02.12.2024
В Калужской области к работе на селе в этом году привлекли 40 медиков
Программу по привлечению медиков на село досрочно выполнили в этом году в Калужской области, к работе приступили 40 медработников, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:08
2024-12-02T17:08
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Программу по привлечению медиков на село досрочно выполнили в этом году в Калужской области, к работе приступили 40 медработников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что правительство Калужской области работает над укреплением системы здравоохранения региона. В частности, по словам губернатора, областное правительство использует все возможности для решения кадрового дефицита. "В этом году программа "Земский доктор/Земский фельдшер" досрочно выполнена на 100%, к работе в сельской местности привлечено 40 медработников. Приняли закон о предоставлении земельных участков медикам для индивидуального жилищного строительства", - сообщил Владислав Шапша. По словам губернатора, за четыре года в регионе удалось усилить материально-техническую базу медорганизаций, в том числе первичного звена здравоохранения: установлено 88 новых ФАПов, для поликлиник и службы скорой помощи приобретено 233 автомобиля, для оснащения медучреждений закуплено 5,9 тысячи единиц медоборудования, построен инфекционный госпиталь, корпус Калужской областной детской больницы, завершается строительство поликлиники на Правобережье. "Обязательное диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Активное использование высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Усиленное внимание - репродуктивному здоровью. На особый контроль - реабилитацию ветеранов СВО", - подчеркнул глава Калужской области.
https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области к работе на селе в этом году привлекли 40 медиков

Шапша: в Калужской области к работе на селе привлекли 40 медработников

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Программу по привлечению медиков на село досрочно выполнили в этом году в Калужской области, к работе приступили 40 медработников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что правительство Калужской области работает над укреплением системы здравоохранения региона. В частности, по словам губернатора, областное правительство использует все возможности для решения кадрового дефицита.
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"В этом году программа "Земский доктор/Земский фельдшер" досрочно выполнена на 100%, к работе в сельской местности привлечено 40 медработников. Приняли закон о предоставлении земельных участков медикам для индивидуального жилищного строительства", - сообщил Владислав Шапша.
По словам губернатора, за четыре года в регионе удалось усилить материально-техническую базу медорганизаций, в том числе первичного звена здравоохранения: установлено 88 новых ФАПов, для поликлиник и службы скорой помощи приобретено 233 автомобиля, для оснащения медучреждений закуплено 5,9 тысячи единиц медоборудования, построен инфекционный госпиталь, корпус Калужской областной детской больницы, завершается строительство поликлиники на Правобережье.
"Обязательное диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Активное использование высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Усиленное внимание - репродуктивному здоровью. На особый контроль - реабилитацию ветеранов СВО", - подчеркнул глава Калужской области.
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