Рейтинг@Mail.ru
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 02.12.2024 (обновлено: 09:10 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/magadan-1986796890.html
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.12.2024
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины
Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:03
2024-12-02T09:10
происшествия
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986797230_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_b0d8014de80c9c7199684138c9e73b0d.jpg
МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана, проводится проверка, сообщает СУСК России по региону. "Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года на производственном участке по переработке строительного камня, расположенном в районе поселка Уптар, в механизме конвейера дробильно-сортировочного комплекса обнаружено тело 21-летнего работника с сильными травматическими повреждениями", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли служебную документацию. Обстоятельства, причины и условия смерти работника устанавливаются. Кроме того, по данному факту проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986797230_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e3fa529f3bc7b0fdcfa65efa78a7200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины

В Магадане в конвейере дробильной установки нашли тело 21-летнего работника

© Фото : СУ СК России по Магаданской области/TelegramОбъект по переработке строительного камня, расположенный в районе поселка Уптар в Магаданской области
Объект по переработке строительного камня, расположенный в районе поселка Уптар в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : СУ СК России по Магаданской области/Telegram
Объект по переработке строительного камня, расположенный в районе поселка Уптар в Магаданской области
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана, проводится проверка, сообщает СУСК России по региону.
"Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года на производственном участке по переработке строительного камня, расположенном в районе поселка Уптар, в механизме конвейера дробильно-сортировочного комплекса обнаружено тело 21-летнего работника с сильными травматическими повреждениями", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли служебную документацию. Обстоятельства, причины и условия смерти работника устанавливаются.
Кроме того, по данному факту проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
5 ноября, 11:32
 
ПроисшествияМагаданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала