https://ria.ru/20241202/magadan-1986796890.html
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.12.2024
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины
Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:03
2024-12-02T09:03
2024-12-02T09:10
происшествия
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986797230_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_b0d8014de80c9c7199684138c9e73b0d.jpg
МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана, проводится проверка, сообщает СУСК России по региону. "Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года на производственном участке по переработке строительного камня, расположенном в районе поселка Уптар, в механизме конвейера дробильно-сортировочного комплекса обнаружено тело 21-летнего работника с сильными травматическими повреждениями", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли служебную документацию. Обстоятельства, причины и условия смерти работника устанавливаются. Кроме того, по данному факту проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986797230_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e3fa529f3bc7b0fdcfa65efa78a7200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины
В Магадане в конвейере дробильной установки нашли тело 21-летнего работника
МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости.
Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана, проводится проверка, сообщает СУСК России по региону
.
"Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года на производственном участке по переработке строительного камня, расположенном в районе поселка Уптар, в механизме конвейера дробильно-сортировочного комплекса обнаружено тело 21-летнего работника с сильными травматическими повреждениями", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли служебную документацию. Обстоятельства, причины и условия смерти работника устанавливаются.
Кроме того, по данному факту проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда.