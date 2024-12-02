https://ria.ru/20241202/magadan-1986796890.html

В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины

В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.12.2024

В Магадане в установке для дробления камня нашли тело мужчины

Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:03

2024-12-02T09:03

2024-12-02T09:10

происшествия

магадан

россия

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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. Тело 21-летнего мужчины найдено в механизме конвейера дробильной установки на производственном участке по переработке строительного камня в пригороде Магадана, проводится проверка, сообщает СУСК России по региону. "Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года на производственном участке по переработке строительного камня, расположенном в районе поселка Уптар, в механизме конвейера дробильно-сортировочного комплекса обнаружено тело 21-летнего работника с сильными травматическими повреждениями", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли служебную документацию. Обстоятельства, причины и условия смерти работника устанавливаются. Кроме того, по данному факту проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда.

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

магадан

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, россия