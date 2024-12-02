https://ria.ru/20241202/maduro-1986781148.html
Мадуро обвинил Запад в разрушении семейных ценностей
Мадуро обвинил Запад в разрушении семейных ценностей - РИА Новости, 02.12.2024
Мадуро обвинил Запад в разрушении семейных ценностей
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Запад нацелен на то, чтобы разрушать семейные ценности, и призвал оберегать и передавать новым поколениям... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:17
2024-12-02T03:17
2024-12-02T03:20
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МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Запад нацелен на то, чтобы разрушать семейные ценности, и призвал оберегать и передавать новым поколениям национальные традиции. Об этом сообщает телеканал VTV."Лучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые намерены разрушить ценности в детях и семьях, это защищать наши ценности и передавать их", - заявил политик, выступая на массовом мероприятии в Каракасе, которое транслировал телеканал VTV. Мадуро также выступил в защиту венесуэльских женщин и их идентичности, призвав отказаться в их отношении от жаргонного слова "венеко", которым с 1970-х годов начали называть переселенцев из Колумбию в Венесуэлу. С годами это слово приобрело негативный и уничижительный, ксенофобский характер, стало использоваться в отношении беженцев из Венесуэлы. "Наши женщины никогда не были "венеко". Они - венесуэлки по своему достоинству, самобытности, красоте и ценностям", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, колумбия, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Колумбия, Николас Мадуро
Мадуро обвинил Запад в разрушении семейных ценностей
Мадуро призвал защищать семейные ценности и передавать их новым поколениям
МЕХИКО, 2 дек - РИА Новости.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Запад нацелен на то, чтобы разрушать семейные ценности, и призвал оберегать и передавать новым поколениям национальные традиции. Об этом сообщает телеканал VTV
.
"Лучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые намерены разрушить ценности в детях и семьях, это защищать наши ценности и передавать их", - заявил политик, выступая на массовом мероприятии в Каракасе, которое транслировал телеканал VTV.
Мадуро также выступил в защиту венесуэльских женщин и их идентичности, призвав отказаться в их отношении от жаргонного слова "венеко", которым с 1970-х годов начали называть переселенцев из Колумбию в Венесуэлу. С годами это слово приобрело негативный и уничижительный, ксенофобский характер, стало использоваться в отношении беженцев из Венесуэлы.
"Наши женщины никогда не были "венеко". Они - венесуэлки по своему достоинству, самобытности, красоте и ценностям", - сказал глава государства.