https://ria.ru/20241202/lavrov-1986877109.html

Россия и Венгрия реализуют проекты, несмотря на трудности, заявил Лавров

Россия и Венгрия реализуют проекты, несмотря на трудности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2024

Россия и Венгрия реализуют проекты, несмотря на трудности, заявил Лавров

Несмотря на искусственно созданные серьёзные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:46

2024-12-02T14:46

2024-12-02T22:59

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Несмотря на искусственно созданные серьёзные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто."В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам. Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители подтверждается тем, что несмотря на очень серьезные, искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы можем реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая в сфере энергетики", - сказал Лавров.Он отметил, что также планирует обсудить с Сийярто международную повестку."Безусловно, сегодня очень хорошая возможность помимо двусторонней повестки дня, обсудить наше взаимодействие по европейским, евроатлантическим делам и в целом на международной арене. Мы очень ценим этот сектор нашего партнерства, ценим ту независимую политику, которую проводит (премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан и его правительство, прежде всего, опираясь на национальные интересы", - добавил министр.

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985228799.html

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россия, венгрия, экономика, сергей лавров, петер сийярто, энергетика, в мире