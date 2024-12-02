Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Бойцы "Севера" поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка войск "Север" ударила по формированиям ВСУ у 12 населенных пунктов в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — заявили в ведомстве.
Российская армия также поразила живую силу и технику противника у населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Черкасское Поречное.
Кроме того, военные ударили по подразделениям ВСУ в районе сел Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области, добавили в Минобороны.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По данным Минобороны на 2 декабря, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 355 военнослужащих и 226 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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