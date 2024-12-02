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Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
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14:35 02.12.2024 (обновлено: 15:02 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kurskaya-1986874313.html
Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Группировка войск "Север" ударила по формированиям ВСУ у 12 населенных пунктов в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:35
2024-12-02T15:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка войск "Север" ударила по формированиям ВСУ у 12 населенных пунктов в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — заявили в ведомстве.Российская армия также поразила живую силу и технику противника у населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Черкасское Поречное.Кроме того, военные ударили по подразделениям ВСУ в районе сел Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области, добавили в Минобороны.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По данным Минобороны на 2 декабря, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 355 военнослужащих и 226 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986781319.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" поразили силы ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

Бойцы "Севера" поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка войск "Север" ударила по формированиям ВСУ у 12 населенных пунктов в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — заявили в ведомстве.
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Российская армия также поразила живую силу и технику противника у населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово и Черкасское Поречное.
Кроме того, военные ударили по подразделениям ВСУ в районе сел Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области, добавили в Минобороны.
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По данным Минобороны на 2 декабря, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 37 355 военнослужащих и 226 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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