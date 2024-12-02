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Для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады - РИА Новости, 02.12.2024
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14:46 02.12.2024 (обновлено: 18:51 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/krokus-1986876871.html
Для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады
Для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады - РИА Новости, 02.12.2024
Для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады
Для детей, потерявших родителей в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл", открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:46
2024-12-02T18:51
красногорск
брянская область
москва
крокус сити холл
российский красный крест
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Для детей, потерявших родителей в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл", открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. "РКК продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле"... Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 миллионов рублей", - написал Савчук в Telegram-канале. Он отметил, что более 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. "Пострадавшим с инвалидностью выделена финансовая помощь в размере 17 миллионов рублей. Также выделяются средства на улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей: уже потрачено свыше 19 миллионов рублей", - добавил Савчук. Он также напомнил, что сразу после трагедии РКК организовал мобильный пункт помощи на месте, обеспечил горячее питание и запустил круглосуточную горячую линию психологической поддержки. "На первом этапе 97 семей получили материальную поддержку на сумму свыше 30 миллионов рублей", - уточнил Савчук. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html
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красногорск, брянская область, москва, крокус сити холл, российский красный крест
Красногорск, Брянская область, Москва, Крокус Сити Холл, Российский Красный Крест
Для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады

РКК: для детей, потерявших родителей в "Крокусе", открыли вклады на 512 млн руб

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Для детей, потерявших родителей в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл", открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
"РКК продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле"... Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 миллионов рублей", - написал Савчук в Telegram-канале.
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Он отметил, что более 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами.
"Пострадавшим с инвалидностью выделена финансовая помощь в размере 17 миллионов рублей. Также выделяются средства на улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей: уже потрачено свыше 19 миллионов рублей", - добавил Савчук.
Он также напомнил, что сразу после трагедии РКК организовал мобильный пункт помощи на месте, обеспечил горячее питание и запустил круглосуточную горячую линию психологической поддержки.
"На первом этапе 97 семей получили материальную поддержку на сумму свыше 30 миллионов рублей", - уточнил Савчук.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
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