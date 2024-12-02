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В Костроме осудили водителя, сбившего мать с ребенком - РИА Новости, 02.12.2024
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17:32 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/kostroma-1986922587.html
В Костроме осудили водителя, сбившего мать с ребенком
В Костроме осудили водителя, сбившего мать с ребенком - РИА Новости, 02.12.2024
В Костроме осудили водителя, сбившего мать с ребенком
Житель Костромы осужден на два года колонии-поселения за то, что на своем автомобиле сбил на тротуаре женщину с девятимесячной дочкой в коляске, в результате... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:32
2024-12-02T17:32
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Житель Костромы осужден на два года колонии-поселения за то, что на своем автомобиле сбил на тротуаре женщину с девятимесячной дочкой в коляске, в результате чего ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области. ДТП произошло 21 марта в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. Прокуратура и полиция сообщали, что водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с дочкой 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части. Спустя два дня девочка скончалась в больнице. "Судом установлено, что обвиняемый… превысил максимально разрешенную скорость и пытался проехать... на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем, он выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода и 10-месячную девочку, находившуюся в коляске. На момент совершения преступления факта нахождения обвиняемого в состоянии опьянения не установлено", - сообщает прокуратура. Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. "Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок два года", - информирует надзорное ведомство. Сообщается, что потерпевшими признаны бабушка погибшей девочки и ее мать, здоровью которой в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью. Суд обязал выплатить в их пользу 3,8 миллиона рублей.
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происшествия, кострома, костромская область, россия, дтп
Происшествия, Кострома, Костромская область, Россия, ДТП
В Костроме осудили водителя, сбившего мать с ребенком

Житель Костромы, сбивший на тротуаре женщину с дочкой, получил два года колонии

© Прокуратура Костромской областиВодитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме
Водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Прокуратура Костромской области
Водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар в Костроме. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Житель Костромы осужден на два года колонии-поселения за то, что на своем автомобиле сбил на тротуаре женщину с девятимесячной дочкой в коляске, в результате чего ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.
ДТП произошло 21 марта в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. Прокуратура и полиция сообщали, что водитель автомобиля Haval вылетел на тротуар и сбил 24-летнюю женщину с дочкой 2023 года рождения. Обеих госпитализировали. На опубликованных ведомствами фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части. Спустя два дня девочка скончалась в больнице.
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"Судом установлено, что обвиняемый… превысил максимально разрешенную скорость и пытался проехать... на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем, он выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода и 10-месячную девочку, находившуюся в коляске. На момент совершения преступления факта нахождения обвиняемого в состоянии опьянения не установлено", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый вину признал полностью.
"Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок два года", - информирует надзорное ведомство.
Сообщается, что потерпевшими признаны бабушка погибшей девочки и ее мать, здоровью которой в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью. Суд обязал выплатить в их пользу 3,8 миллиона рублей.
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