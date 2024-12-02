https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html

Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых

Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024

Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых

Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:23

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября."Мы в следующем году планируем провести такое же мероприятие - Конгресс молодых ученых - тоже в ноябре, в конце ноября... Числа 25-28 ноября", - сказал глава государства.В четвертом Конгрессе молодых ученых, который прошел на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, приняли участие более 7 тысяч человек из 85 регионов РФ, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государства.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/nauka-1986931091.html

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владимир путин, россия