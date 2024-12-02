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Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
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18:16 02.12.2024 (обновлено: 18:23 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:16
2024-12-02T18:23
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября."Мы в следующем году планируем провести такое же мероприятие - Конгресс молодых ученых - тоже в ноябре, в конце ноября... Числа 25-28 ноября", - сказал глава государства.В четвертом Конгрессе молодых ученых, который прошел на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, приняли участие более 7 тысяч человек из 85 регионов РФ, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государства.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых

Путин заявил, что следующий конгресс молодых ученых запланирован на ноябрь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября.
"Мы в следующем году планируем провести такое же мероприятие - Конгресс молодых ученых - тоже в ноябре, в конце ноября... Числа 25-28 ноября", - сказал глава государства.
В четвертом Конгрессе молодых ученых, который прошел на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, приняли участие более 7 тысяч человек из 85 регионов РФ, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государства.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин рассказал о планах по финансированию науки
Вчера, 18:07
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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