https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:16
2024-12-02T18:16
2024-12-02T18:23
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году Конгресс молодых ученых планируют провести в двадцатых числах ноября."Мы в следующем году планируем провести такое же мероприятие - Конгресс молодых ученых - тоже в ноябре, в конце ноября... Числа 25-28 ноября", - сказал глава государства.В четвертом Конгрессе молодых ученых, который прошел на минувшей неделе на федеральной территории Сириус, приняли участие более 7 тысяч человек из 85 регионов РФ, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государства.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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владимир путин, россия
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Путин заявил, что следующий конгресс молодых ученых запланирован на ноябрь