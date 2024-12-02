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Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024
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16:10 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/kompanii-1986899592.html
Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"
Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024
Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"
Тверская компания с более чем двадцатилетним опытом производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стала новым участником национальной... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:10
2024-12-02T16:10
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
снг
тверская область
экспорт
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тверская компания с более чем двадцатилетним опытом производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стала новым участником национальной программы поддержки отечественных брендов "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Знак "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) повышает узнаваемость бренда на международном рынке, формируя доверие у зарубежных потребителей и способствуя укреплению позиций российских производителей в глобальной конкуренции. Получение права на использование знака соответствия "Сделано в России" является важным этапом в развитии компании и подтверждает высокое качество ее продукции, производимой из вторсырья и целлюлозного сырья", - говорится в сообщении."Знак "Сделано в России" для нас - это не просто маркировка, а официальное подтверждение соответствия нашей продукции высоким стандартам качества и безопасности, что особенно важно для экспортных поставок. Мы уже успешно поставляем свою продукцию в Казахстан, Армению и Беларусь, и получение этого знака станет для нас значительным конкурентным преимуществом", - отметил руководитель компании Никита Бушуев.Компания занимается производством бумаги из макулатуры и целлюлозного сырья. Уже более 20 лет компания выпускает бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения с последующей реализацией. Свою продукцию предприятие поставляет в такие страны СНГ, как Казахстан и Армения.Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках.
https://ria.ru/20241202/issledovanie-1986862764.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), снг, тверская область, экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), СНГ, Тверская область, Экспорт
Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"

РЭЦ: тверская компания стала участником программы "Сделано в России"

© Фото : пресс-служба РЭЦТверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"
Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду Сделано в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тверская компания с более чем двадцатилетним опытом производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стала новым участником национальной программы поддержки отечественных брендов "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Знак "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) повышает узнаваемость бренда на международном рынке, формируя доверие у зарубежных потребителей и способствуя укреплению позиций российских производителей в глобальной конкуренции. Получение права на использование знака соответствия "Сделано в России" является важным этапом в развитии компании и подтверждает высокое качество ее продукции, производимой из вторсырья и целлюлозного сырья", - говорится в сообщении.
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"Знак "Сделано в России" для нас - это не просто маркировка, а официальное подтверждение соответствия нашей продукции высоким стандартам качества и безопасности, что особенно важно для экспортных поставок. Мы уже успешно поставляем свою продукцию в Казахстан, Армению и Беларусь, и получение этого знака станет для нас значительным конкурентным преимуществом", - отметил руководитель компании Никита Бушуев.
Компания занимается производством бумаги из макулатуры и целлюлозного сырья. Уже более 20 лет компания выпускает бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения с последующей реализацией. Свою продукцию предприятие поставляет в такие страны СНГ, как Казахстан и Армения.
Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках.
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ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)СНГТверская областьЭкспорт
 
 
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