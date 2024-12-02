https://ria.ru/20241202/kompanii-1986899592.html

Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"

Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2024

Тверские компании стали активнее присоединяться к бренду "Сделано в России"

Тверская компания с более чем двадцатилетним опытом производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стала новым участником национальной... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:10

2024-12-02T16:10

2024-12-02T16:10

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

снг

тверская область

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986897929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a13a1cbc0ba6977ff3411e18b4b9261.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тверская компания с более чем двадцатилетним опытом производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стала новым участником национальной программы поддержки отечественных брендов "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Знак "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) повышает узнаваемость бренда на международном рынке, формируя доверие у зарубежных потребителей и способствуя укреплению позиций российских производителей в глобальной конкуренции. Получение права на использование знака соответствия "Сделано в России" является важным этапом в развитии компании и подтверждает высокое качество ее продукции, производимой из вторсырья и целлюлозного сырья", - говорится в сообщении."Знак "Сделано в России" для нас - это не просто маркировка, а официальное подтверждение соответствия нашей продукции высоким стандартам качества и безопасности, что особенно важно для экспортных поставок. Мы уже успешно поставляем свою продукцию в Казахстан, Армению и Беларусь, и получение этого знака станет для нас значительным конкурентным преимуществом", - отметил руководитель компании Никита Бушуев.Компания занимается производством бумаги из макулатуры и целлюлозного сырья. Уже более 20 лет компания выпускает бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения с последующей реализацией. Свою продукцию предприятие поставляет в такие страны СНГ, как Казахстан и Армения.Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках.

https://ria.ru/20241202/issledovanie-1986862764.html

https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), снг, тверская область, экспорт