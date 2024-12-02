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"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе - РИА Новости, 02.12.2024
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18:39 02.12.2024 (обновлено: 18:48 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986942897.html
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе - РИА Новости, 02.12.2024
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе
Бойцы движения "Хезболлах" впервые с начала действия соглашения о прекращении огня нанесли удар по опорному пункту армии Израиля на высотах Кфаршуба на... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:39
2024-12-02T18:48
в мире
хезболла
израиль
биньямин нетаньяху
ливан
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" впервые с начала действия соглашения о прекращении огня нанесли удар по опорному пункту армии Израиля на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе, говорится в заявлении пресс-службы движения в понедельник."Исламское сопротивление в понедельник вечером нанесло ответный предупредительный удар по позиции вражеской израильской армии Рувейсат на оккупированных ливанских высотах Кфаршуба", - написано в заявлении.В коммюнике отметили, что удар стал ответом на непрекращающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Израиля, которые выражаются в обстрелах мирных граждан на границе, нанесении авиаударов в разных районах Ливана и нарушении воздушного пространства, в том числе проведении разведывательных рейдов в небе над Бейрутом.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html
https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html
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в мире, хезболла, израиль, биньямин нетаньяху, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе

"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ впервые после начала соглашения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" впервые с начала действия соглашения о прекращении огня нанесли удар по опорному пункту армии Израиля на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе, говорится в заявлении пресс-службы движения в понедельник.
"Исламское сопротивление в понедельник вечером нанесло ответный предупредительный удар по позиции вражеской израильской армии Рувейсат на оккупированных ливанских высотах Кфаршуба", - написано в заявлении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
26 ноября, 22:48
В коммюнике отметили, что удар стал ответом на непрекращающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Израиля, которые выражаются в обстрелах мирных граждан на границе, нанесении авиаударов в разных районах Ливана и нарушении воздушного пространства, в том числе проведении разведывательных рейдов в небе над Бейрутом.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия
Вчера, 16:09
 
В миреХезболлаИзраильБиньямин НетаньяхуЛиванБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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