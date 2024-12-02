"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливанской границе
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ впервые после начала соглашения
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" впервые с начала действия соглашения о прекращении огня нанесли удар по опорному пункту армии Израиля на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе, говорится в заявлении пресс-службы движения в понедельник.
"Исламское сопротивление в понедельник вечером нанесло ответный предупредительный удар по позиции вражеской израильской армии Рувейсат на оккупированных ливанских высотах Кфаршуба", - написано в заявлении.
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
26 ноября, 22:48
В коммюнике отметили, что удар стал ответом на непрекращающиеся нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Израиля, которые выражаются в обстрелах мирных граждан на границе, нанесении авиаударов в разных районах Ливана и нарушении воздушного пространства, в том числе проведении разведывательных рейдов в небе над Бейрутом.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.