https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986903678.html

"Хезболла" назвала условие, при котором движение вступит в конфликт в Сирии

"Хезболла" назвала условие, при котором движение вступит в конфликт в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

"Хезболла" назвала условие, при котором движение вступит в конфликт в Сирии

Движение "Хезболла" вступит в конфликт в Сирии, если боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:38

2024-12-02T16:38

2024-12-02T16:38

в мире

сирия

алеппо

хомс (город)

хезболла

воздушно-космические силы россии

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РИМ, 2 дек - РИА Новости. Движение "Хезболла" вступит в конфликт в Сирии, если боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) дойдут до Хомса, заявил в интервью газете Repubblica замглавы политического совета Махмуд Комати. "Возможность (вступления в конфликт в Сирии - ред.) реальна, мы ее оцениваем. Решение еще не принято, потому что есть риск, что Израиль воспользуется передвижением части наших сил в Сирии", - сказал представитель "Хезболлах". "В таком случае (если террористы достигнут Хомса - ред.) не будет необходимости оценивать, мы вмешаемся. Если они дойдут до границы, мы будем сражаться с ними с помощью ливанской армии, как в 2017 году", - заявил он, отвечая на вопрос о Хомсе. Комати выразил уверенность, что власть официального Дамаска не падет, потому что "Россия, Иран, Ливан и Ирак не оставят Сирию в руках террористов". По его словам, "в Сирии реализуется американский план по Ближнему Востоку", целью которого является "сломить ось сопротивления" и окружить Иран. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено, и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241115/tsakhal-1984028568.html

https://ria.ru/20241113/aviabaza-1983430174.html

https://ria.ru/20241031/izrail-1981169326.html

сирия

алеппо

хомс (город)

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в мире, сирия, алеппо, хомс (город), хезболла, воздушно-космические силы россии