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В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами - РИА Новости, 02.12.2024
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13:58 02.12.2024 (обновлено: 14:06 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kazan-1986862594.html
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами - РИА Новости, 02.12.2024
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами
Полиция выявила в Казани сеть косметологических клиник, в которых после бесплатной диагностики у пациентов находили "серьезные" заболевания, их убеждали пройти... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:58
2024-12-02T14:06
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция выявила в Казани сеть косметологических клиник, в которых после бесплатной диагностики у пациентов находили "серьезные" заболевания, их убеждали пройти ненужное им лечение, от аферистов пострадали более 50 человек, а общий ущерб превышает 50 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В республике Татарстан злоумышленники решили заработать на здоровье граждан. Они навязывали медицинские услуги, в которых те не нуждались. Мои коллеги... выявили криминальную схему. Теперь ее участники стали фигурантами уголовного дела", - сказала Волк. По её словам, уроженец Украины вместе с сообщниками организовал в Казани несколько косметологических клиник. В них приглашались граждане для прохождения бесплатной диагностики организма, после чего им сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях. Находившимся под психологическим воздействием клиентам предлагали пройти платный комплекс лечения. При отсутствии у них необходимой суммы убеждали оформить рассрочку, но с договором займа ознакомиться не давали под различными предлогами. На самом деле граждане подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой. "Предварительно, от противоправной деятельности пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали четверых мужчин. Проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Трое фигурантов заключены под стражу, еще один - под домашним арестом.
https://ria.ru/20241101/operatsiya-1981444415.html
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происшествия, казань, россия, украина, ирина волк
Происшествия, Казань, Россия, Украина, Ирина Волк
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами

В Казани сеть клиник навязала клиентам ненужное лечение на 50 миллионов рублей

© Ирина Волк/TelegramВ Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Ирина Волк/Telegram
В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция выявила в Казани сеть косметологических клиник, в которых после бесплатной диагностики у пациентов находили "серьезные" заболевания, их убеждали пройти ненужное им лечение, от аферистов пострадали более 50 человек, а общий ущерб превышает 50 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В республике Татарстан злоумышленники решили заработать на здоровье граждан. Они навязывали медицинские услуги, в которых те не нуждались. Мои коллеги... выявили криминальную схему. Теперь ее участники стали фигурантами уголовного дела", - сказала Волк.
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По её словам, уроженец Украины вместе с сообщниками организовал в Казани несколько косметологических клиник. В них приглашались граждане для прохождения бесплатной диагностики организма, после чего им сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях. Находившимся под психологическим воздействием клиентам предлагали пройти платный комплекс лечения. При отсутствии у них необходимой суммы убеждали оформить рассрочку, но с договором займа ознакомиться не давали под различными предлогами. На самом деле граждане подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой.
"Предварительно, от противоправной деятельности пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали четверых мужчин. Проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Трое фигурантов заключены под стражу, еще один - под домашним арестом.
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