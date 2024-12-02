В Казани выявили сеть косметологических клиник с аферистами
В Казани сеть клиник навязала клиентам ненужное лечение на 50 миллионов рублей
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция выявила в Казани сеть косметологических клиник, в которых после бесплатной диагностики у пациентов находили "серьезные" заболевания, их убеждали пройти ненужное им лечение, от аферистов пострадали более 50 человек, а общий ущерб превышает 50 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В республике Татарстан злоумышленники решили заработать на здоровье граждан. Они навязывали медицинские услуги, в которых те не нуждались. Мои коллеги... выявили криминальную схему. Теперь ее участники стали фигурантами уголовного дела", - сказала Волк.
По её словам, уроженец Украины вместе с сообщниками организовал в Казани несколько косметологических клиник. В них приглашались граждане для прохождения бесплатной диагностики организма, после чего им сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях. Находившимся под психологическим воздействием клиентам предлагали пройти платный комплекс лечения. При отсутствии у них необходимой суммы убеждали оформить рассрочку, но с договором займа ознакомиться не давали под различными предлогами. На самом деле граждане подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой.
"Предварительно, от противоправной деятельности пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали четверых мужчин. Проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Трое фигурантов заключены под стражу, еще один - под домашним арестом.