https://ria.ru/20241202/kamchatka-1986780116.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 02.12.2024

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:40

2024-12-02T02:40

2024-12-02T02:40

происшествия

камчатка

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241127/zemletryasenie--1985912551.html

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Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)