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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 02.12.2024
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:40
2024-12-02T02:40
2024-12-02T02:40
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241127/zemletryasenie--1985912551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1