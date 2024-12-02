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В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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15:08 02.12.2024 (обновлено: 15:09 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kallas-1986883844.html
В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине
В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине - РИА Новости, 02.12.2024
В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине
В Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные ранее во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каи Каллас, которая... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:08
2024-12-02T15:09
в мире
украина
россия
киев
кайя каллас
жозеп боррель
дмитрий песков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные ранее во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каи Каллас, которая объявила целью ЕС "победу Украины". "Мы с самого начала говорили, что поддерживаем Украину… Эти высказывания о поддержке или о победе не меняют нашего принципа - быть на стороне Украины", - попыталась выйти из ситуации новая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пино, отвечая на вопрос журналистов о том, изменились ли цели ЕС на Украине, учитывая, что ранее Жозеп Боррель и Еврокомиссия не позволяли себе подобные "агрессивные" утверждения. Кая Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
https://ria.ru/20241112/kallas-1983393681.html
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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине

В Еврокомиссии не смогли внятно объяснить слова Каллас о победе Украины

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В Европейской комиссии не смогли внятно объяснить сделанные ранее во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каи Каллас, которая объявила целью ЕС "победу Украины".
"Мы с самого начала говорили, что поддерживаем Украину… Эти высказывания о поддержке или о победе не меняют нашего принципа - быть на стороне Украины", - попыталась выйти из ситуации новая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пино, отвечая на вопрос журналистов о том, изменились ли цели ЕС на Украине, учитывая, что ранее Жозеп Боррель и Еврокомиссия не позволяли себе подобные "агрессивные" утверждения.
Кая Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Австрии считают, что Каллас может продлить конфликт на Украине
12 ноября, 19:51
 
В миреУкраинаРоссияКиевКайя КалласЖозеп БоррельДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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