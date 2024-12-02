https://ria.ru/20241202/kakhovka-1986836352.html
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. "Украинские нацисты обстреляли район поликлиники и школы, также досталось первому кварталу. Зафиксировано несколько ударов. Повреждена газовая труба. Экстренные службы извещены", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших нет. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241202/obstrel-1986786807.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каховку
ВСУ нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы