Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/kakhovka-1986836352.html
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. "Украинские нацисты обстреляли район поликлиники и школы, также досталось первому кварталу. Зафиксировано несколько ударов. Повреждена газовая труба. Экстренные службы извещены", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших нет. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241202/obstrel-1986786807.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каховку

ВСУ нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
"Украинские нацисты обстреляли район поликлиники и школы, также досталось первому кварталу. Зафиксировано несколько ударов. Повреждена газовая труба. Экстренные службы извещены", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент информации о пострадавших нет.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами
Вчера, 05:56
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала