https://ria.ru/20241202/kakhovka-1986836352.html

Украинские войска обстреляли Каховку

Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 02.12.2024

Украинские войска обстреляли Каховку

Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли несколько ударов по городу Каховка в районе поликлиники и школы, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. "Украинские нацисты обстреляли район поликлиники и школы, также досталось первому кварталу. Зафиксировано несколько ударов. Повреждена газовая труба. Экстренные службы извещены", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших нет. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241202/obstrel-1986786807.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины