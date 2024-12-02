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Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам
Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам - РИА Новости, 02.12.2024
Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны ливанского движения "Хезболлах", инцидент... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:41
2024-12-02T18:41
2024-12-02T18:41
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны ливанского движения "Хезболлах", инцидент обошелся без жертв. "Террористическая организация "Хезболлах" недавно выпустила две ракеты в сторону Хар-Дов, которые упали на открытой местности, жертв не было", - говорится в сообщении.
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в мире, голанские высоты, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Голанские высоты, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам
ЦАХАЛ заявила о пуске двух ракет по Голанам со стороны "Хезболлы", жертв нет