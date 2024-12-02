https://ria.ru/20241202/izrail-1986943259.html

Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам

Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам - РИА Новости, 02.12.2024

Израиль заявил о пуске "Хезболлой" двух ракет по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны ливанского движения "Хезболлах", инцидент... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:41

2024-12-02T18:41

2024-12-02T18:41

в мире

голанские высоты

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны ливанского движения "Хезболлах", инцидент обошелся без жертв. "Террористическая организация "Хезболлах" недавно выпустила две ракеты в сторону Хар-Дов, которые упали на открытой местности, жертв не было", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240728/izrail-1962448796.html

голанские высоты

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в мире, голанские высоты, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024