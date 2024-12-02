https://ria.ru/20241202/izrail-1986892338.html
Израиль атаковал военный транспорт в Ливане
Израиль атаковал военный транспорт в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024
Израиль атаковал военный транспорт в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным транспортным средствам, которые в нарушение условий действующего режима прекращения огня двигались в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:43
2024-12-02T15:43
2024-12-02T15:43
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным транспортным средствам, которые в нарушение условий действующего режима прекращения огня двигались в районе ракетного завода движения "Хезболлах" на востоке Ливана, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. "Вчера и сегодня утром Армия обороны Израиля действовала в Южном Ливане в ответ на несколько актов "Хезболлах", которые представляли угрозу израильскому гражданскому населению и нарушали договоренностей между Израилем и Ливаном. В рамках этих действий Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным транспортным средствам, которые действовали в районе ракетного завода "Хезболлах" в долине Бекаа", - говорится в сообщении. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры, используемым для контрабанды оружия, вблизи сирийско-ливанской границы.
https://ria.ru/20241201/izrail-1986737392.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль атаковал военный транспорт в Ливане
ЦАХАЛ заявила об атаке на военный транспорт в Ливане, нарушивший перемирие