https://ria.ru/20241202/izrail-1986874601.html

ЦАХАЛ заявила об обнаружении в Газе здания, где хранилась взрывчатка

ЦАХАЛ заявила об обнаружении в Газе здания, где хранилась взрывчатка - РИА Новости, 02.12.2024

ЦАХАЛ заявила об обнаружении в Газе здания, где хранилась взрывчатка

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов в районах Джебалии и Бейт-Лахии на севере сектора Газа обнаружила здание, в котором палестинские радикалы хранили... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:18

2024-12-02T15:18

2024-12-02T15:18

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов в районах Джебалии и Бейт-Лахии на севере сектора Газа обнаружила здание, в котором палестинские радикалы хранили взрывчатку, а также видеозаписи, того как происходил процесс закладки взрывных устройств, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Войска бригады "Кфир" под командованием 162-й дивизии продолжают операции в районах Джабалии и Бейт-Лахии... Военные проводят зачистку зданий, которые используются для хранения взрывчатки и большого количества оружия. Во время одной из таких операций солдаты обнаружили взрывчатку, а также камеру с записью, на которой видно, как террористы начиняют строение взрывчаткой. Впоследствии здание было уничтожено", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что во время другого рейда в этом же районе силы ЦАХАЛ нашли еще одну запись, на которой видно, как радикал прятал взрывные устройства в квартире. После этого военные конфисковали все найденные боеприпасы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241107/gaza-1982525413.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024