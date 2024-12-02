https://ria.ru/20241202/it-biznes-1986513548.html
Малый IT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 миллиарда рублей
Малый IT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.12.2024
Малый IT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 миллиарда рублей
Малый и средний бизнес из сферы IT, по данным за три квартала текущего года, привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 миллиардов... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:00
2024-12-02T11:00
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы IT, по данным за три квартала текущего года, привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Объем кредитования в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос на 17%. При этом в 3,3 раза увеличилась кредитная поддержка с использованием "зонтичных" поручительств КМСП."В этом году весь объем финансовой поддержки малому и среднему IT-бизнесу корпорация предоставила с использованием "зонтичных" поручительств. Общая сумма кредитов, полученных при помощи данного механизма, достигла за девять месяцев почти 11,8 миллиарда рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также уточнил, что годом ранее малое и среднее предпринимательство из сферы IT получили с участием Корпорации МСП финансовую поддержку на сумму 4,5 миллиарда рублей, из которых под "зонтичные" поручительства было привлечено немногим более 3,5 миллиарда рублей."Одновременно с ростом объемов поддержки увеличивается и число выданных кредитов. Оно за девять месяцев текущего года превысило 660, увеличившись в более чем 3 раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года", – добавил Исаевич."Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет.Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на Цифровой платформе МСП.РФ.
https://ria.ru/20241129/predpriyatie-1986256817.html
https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы IT, по данным за три квартала текущего года, привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Объем кредитования в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос на 17%. При этом в 3,3 раза увеличилась кредитная поддержка с использованием "зонтичных" поручительств КМСП.
"В этом году весь объем финансовой поддержки малому и среднему IT-бизнесу корпорация предоставила с использованием "зонтичных" поручительств. Общая сумма кредитов, полученных при помощи данного механизма, достигла за девять месяцев почти 11,8 миллиарда рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич
, его слова приводит пресс-служба.
Он также уточнил, что годом ранее малое и среднее предпринимательство из сферы IT получили с участием Корпорации МСП
финансовую поддержку на сумму 4,5 миллиарда рублей, из которых под "зонтичные" поручительства было привлечено немногим более 3,5 миллиарда рублей.
"Одновременно с ростом объемов поддержки увеличивается и число выданных кредитов. Оно за девять месяцев текущего года превысило 660, увеличившись в более чем 3 раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года", – добавил Исаевич.
"Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет.
Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на Цифровой платформе МСП.РФ.