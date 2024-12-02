https://ria.ru/20241202/istoricheskiy-1986885826.html

Выставочный комплекс Исторического музея планируют открыть в 2026 году

Выставочный комплекс Исторического музея планируют открыть в 2026 году - РИА Новости, 02.12.2024

Выставочный комплекс Исторического музея планируют открыть в 2026 году

Экспозиционно-выставочный комплекс Государственного исторического музея недалеко от Новодевичьего монастыря планируется открыть для посетителей в 2026 году,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:28

2024-12-02T15:28

2024-12-02T15:28

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исторический музей

алексей левыкин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экспозиционно-выставочный комплекс Государственного исторического музея недалеко от Новодевичьего монастыря планируется открыть для посетителей в 2026 году, сообщил генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин."Активный строительный процесс закончится к концу 2025 года, а уже ввод - это 2026 год, потому что потребуется время по организации экспозиции, активизации всех систем безопасности. Я думаю, что в 2026 году мы завершим этот процесс", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, в состав экспозиции войдет коллекция Новодевичьего монастыря, демонстрирующая его 500-летнюю историю. В здании появится фондохранилище для художественных и исторических памятников, включенных в музейный фонд РФ, а также помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, общественные пространства."Мы перемещаем в состав этого экспозиционно-выставочного центра практически всю нашу коллекцию, которая связана с историей Русской православной церкви и с православным искусством, это в том числе утварь, традиционные церковные облачения и коллекция древне-русской живописи, которая хранится в Государственном историческом музее", - отметил глава музея.Он также подчеркнул, что создание такого мощного ресурса позволит создавать не только постоянные, но и временные экспозиции, а также привлекать к себе исследователей.

https://ria.ru/20241121/gimplany-1985025193.html

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россия, исторический музей, алексей левыкин