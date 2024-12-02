Выставочный комплекс Исторического музея планируют открыть в 2026 году
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПроект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экспозиционно-выставочный комплекс Государственного исторического музея недалеко от Новодевичьего монастыря планируется открыть для посетителей в 2026 году, сообщил генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин.
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"Активный строительный процесс закончится к концу 2025 года, а уже ввод - это 2026 год, потому что потребуется время по организации экспозиции, активизации всех систем безопасности. Я думаю, что в 2026 году мы завершим этот процесс", - сказал он на пресс-конференции.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПроект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПроект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПроект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПроект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 4
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 4
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 4
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 4
Проект выставочного комплекса ГИМа возле Новодевичего монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 4
По его словам, в состав экспозиции войдет коллекция Новодевичьего монастыря, демонстрирующая его 500-летнюю историю. В здании появится фондохранилище для художественных и исторических памятников, включенных в музейный фонд РФ, а также помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, общественные пространства.
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"Мы перемещаем в состав этого экспозиционно-выставочного центра практически всю нашу коллекцию, которая связана с историей Русской православной церкви и с православным искусством, это в том числе утварь, традиционные церковные облачения и коллекция древне-русской живописи, которая хранится в Государственном историческом музее", - отметил глава музея.
Он также подчеркнул, что создание такого мощного ресурса позволит создавать не только постоянные, но и временные экспозиции, а также привлекать к себе исследователей.