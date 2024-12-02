https://ria.ru/20241202/issledovanie-1986862764.html

Итоги исследования инвестпривлекательности регионов России подвели в Москве

Итоги исследования инвестпривлекательности регионов России подвели в Москве - РИА Новости, 02.12.2024

Итоги исследования инвестпривлекательности регионов России подвели в Москве

В мультимедийном центре "Россия сегодня" 28 ноября 2024 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) провело пресс-конференцию, посвященную результатам... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:59

2024-12-02T13:59

2024-12-02T13:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 дек – пресс-служба ООО "Национальное Рейтинговой Агентство". В мультимедийном центре "Россия сегодня" 28 ноября 2024 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) провело пресс-конференцию, посвященную результатам ежегодного некоммерческого исследования "Оценка инвестиционной привлекательности регионов России". Исследование проводится НРА с 2013 года. 12 лет динамических наблюдений позволяют следить не только за перемещением участников в ранжирующей таблице субъектов России, но и выделять лучшие практики, инструменты и меры органов власти, влияющие на улучшение инвестклимата в регионах РФ. Для оценки инвестиционной привлекательности 85 регионов России использовался набор из 55 показателей по семи блокам: Географическое положение и природные ресурсы региона; Трудовые ресурсы; Региональная инфраструктура; Внутренний рынок (потенциал регионального спроса); Производственный потенциал экономики; Институциональная среда и социально-политическая стабильность; Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий. "Подавляющее большинство субъектов РФ продолжают демонстрировать рост инвестиций. 30 регионов России повысили свой уровень инвестиционной привлекательности. Список субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью пополнили семь регионов, четыре из которых расположены на Дальнем Востоке. В этом году мы получили интересные результаты: Санкт-Петербург впервые за 10 лет присоединился к группе IC1 лидера оценки – Москве. В числе регионов с высокой инвестиционной привлекательностью в этот раз вошли представители Дальнего Востока, более того, Чукотский автономный округ по ранжирующей шкале перешёл в группу IC2, следом за которой идут Москва и Санкт-Петербург. Это повышение связано с реализацией крупных проектов в минерально-сырьевом комплексе, которые в перспективе будут оказывать воздействие на экономику в целом. Кроме того, мы зафиксировали в субъекте упрощение административных процедур и расширение спектра мер поддержки инвесторов. Среди участников сегодняшней пресс-конференции представители органов власти Арктической зоны, Дальнего Востока, и мы надеемся, что сегодня услышим ответы на вопрос "Как?" это удается сделать в таком сложном геополитическом и экономическом контексте", - отметила генеральный директор НРА Татьяна Григорьева. О своих практиках по привлечению инвесторов в рамках пресс-конференции рассказали представители органов исполнительной власти ряда регионов ДВФО. На вопрос, как Чукотский АО достиг высоких результатов, ответил начальник департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа Антон Яремчук: "Мы ведем комплексную работу в соответствии с курсом, заданным нашим губернатором. Одной из главных ее составляющих является реализация крупных проектов. Так, проект, касающийся золотомедного месторождения Песчанка (Билибинский район Чукотского АО), принес порядка 59 миллиардов рублей прямых инвестиций за первое полугодие. Крупные проекты способствуют развитию среднего и малого бизнеса через кооперационные цепочки, дают им реальные возможности (поставка обедов, строительные работы, грузоперевозки). Это повышает макроэкономические показатели и обеспечивает рост зарплат. Мы также помогаем бизнесу, увеличивая размер кредитов для предпринимателей и сохраняя для них доступные ставки. И последний, но немаловажный фактор: у нас отсутствует коммуникационный барьер между властью и бизнесом. К примеру, номер моего мобильного телефона указан на сайте", - сказал Яремчук. В рамках пресс-конференции вице-губернатор Хабаровского края, руководитель представительства Правительства Хабаровского края при Правительстве РФ Олег Игнатов рассказал о системе работы в регионе: "Хабаровский край в числе семи российских регионов, четыре из которых представляют Дальний Восток, пополнил группу субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью. Мы серьезно продвинулись в ранжирующей таблице XII ежегодной оценке НРА и в этом году попали в первую 20-ку регионов РФ. Это очень показательно и позитивно для всех, кто работает над этой задачей в крае. Преодоление этого порога результат системных шагов правительства Хабаровского края. Мы активно работаем над созданием благоприятного делового климата для инвесторов, предлагая широкий спектр преференций и стимулирующих мер. Среди них — режим территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ), а также ряд региональных и масштабных инвестиционных проектов, включая налоговый вычет для инвесторов. Край активно развивает инфраструктуру, внедряя новые механизмы, такие как система СЗПК (соглашения о защите и поощрении капитальных вложений). <…>", - сообщил Игнатов. Заместитель председателя правительства Камчатского края, куратор экономического блока правительства региона Юлия Морозова отметила, что такой результат является одним из самых позитивных за всю историю проведения исследования. При этом если повышение оценок части регионов является результатом целенаправленных усилий по улучшению инвестиционного климата, то для некоторых регионов такой результат является "побочным эффектом" роста активности в государственном секторе. "Камчатский край сегодня показывает очень хорошую экономическую активность по инвестициям. В прошлом году мы увеличили на треть рост промышленного производства, и, при этом, в 6 раз увеличился туристический поток. Люди едут на Камчатку как в уникальный регион, природа которого покоряет каждого. Поэтому для нас очень важно соблюсти баланс между ростом экономики и сохранением окружающей среды. Важно, что оба этих направления являются блоками инвестиционной оценки. Кроме того, экономика региона диверсифицируется. Много лет она носила, фактически, моно- характер с добычей и переработкой водных биоресурсов, поэтому для нас радостно видеть, что Камчатка начинает всё больше и больше ассоциироваться именно с туристическими возможностями. Для нас не только технико-экономические показатели, но и обязательно экологические показатели – это входной билет для инвестора, и мы видим, что инвесторы относятся к этому с пониманием", - сказала Морозова. О достижениях Амурской области рассказал заместитель председателя правительства региона Павел Пузанов. "Системная работа по развитию Дальнего Востока приводит к результатам. За последние пять лет в Амурской области привлечен достаточно существенный объём инвестиций. Только за прошлый год вложено в экономику региона 750 млрд рублей. Это 22% от всего объёма инвестиций ДВФО. Мы сформировали перечень, в который входят 85 проектов по каждой сфере (базовые в их числе – сельское хозяйство, энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортная логистика). Некоторые из проектов мы реализуем совместно с Республикой Саха (Якутия). Это строительство железнодорожного пограничного моста Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР). Еще одно перспективное направление, которому мы уделяем внимание, это переработка полимеров и развитие газохимии на базе крупнейших якорных компаний: Газпром и Амурский ГХК. Запускаем программу экспортного форсажа, что позволяет перерабатывать на месте большой объем полимерной продукции. Развитие этого рынка имеет колоссальный потенциал. Важной инвестиционной нишей для региона также является туризм. Развитие в комплексе этих направлений позволило области повысить свою привлекательность для инвесторов и добиться реальной отдачи проектов", - отметил Пузанов. В ходе пресс-конференции представители крупного бизнеса отметили, что качество работы регионов с инвесторами является одним из приоритетов для компаний. "СИБУР является крупным работодателем, налогоплательщиком и партнером по социальным проектам в более чем 15 регионах страны. Поэтому нам очень приятно, что многие наши регионы, в том числе Республика Татарстан, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, получили высокую оценку инвестиционной привлекательности. И безусловно, мы гордимся тем, что Амурская область, где сейчас идет строительство Амурского газохимического комплекса, существенно улучшила свои позиции и впервые вошла в группу лидеров", – комментирует Варвара Мелекесцева, менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политики компании СИБУР. Представитель компании также рассказала, какой вклад вносит в развитие территорий крупный бизнес и отметила, что ключевой фокус компании сейчас – это внимание к сотрудникам, инвестиции в развитие кадрового потенциала и в повышение качества жизни городов и регионов присутствия. Важным фокусом социальных инвестиций компании являются национальные цели развития РФ и вклад в реализацию национальных проектов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы