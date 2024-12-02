https://ria.ru/20241202/isk-1986912953.html

Альфа-банк потребовал в суде от "Норильского никеля" 77,3 миллиона долларов

Альфа-банк потребовал в суде от "Норильского никеля" 77,3 миллиона долларов - РИА Новости, 02.12.2024

Альфа-банк потребовал в суде от "Норильского никеля" 77,3 миллиона долларов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требует взыскать около 77,3 миллиона долларов (более... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:01

2024-12-02T17:01

2024-12-02T17:44

экономика

москва

россия

кольский полуостров

норильский никель

альфа-банк

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требует взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 8,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 28 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. "Альфа-банк подал иск к ПАО "ГМК "Норильский никель" в арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами. Наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика", - сказал представитель "Норникеля"."Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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экономика, москва, россия, кольский полуостров, норильский никель, альфа-банк