https://ria.ru/20241202/infrastruktura-1986796755.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 02.12.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в понедельник о повреждении критической... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:02
2024-12-02T09:02
2024-12-02T09:03
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херсонская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в понедельник о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры