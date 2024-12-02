https://ria.ru/20241202/indiya-1986846968.html

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию

Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:44

2024-12-02T12:44

2024-12-02T12:44

политика

индия

россия

владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958588121_0:196:3006:1887_1920x0_80_0_0_f8803fc83588f548058de6c305908ebb.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году. "Я могу подтвердить, что визит, действительно, планируется, он готовится. Мы ждем этого визита. Но точных дат пока", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в планах Путина посетить Индию в начале следующего года.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков