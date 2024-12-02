https://ria.ru/20241202/indiya-1986846968.html
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:44
2024-12-02T12:44
2024-12-02T12:44
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году. "Я могу подтвердить, что визит, действительно, планируется, он готовится. Мы ждем этого визита. Но точных дат пока", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в планах Путина посетить Индию в начале следующего года.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
Политика, Индия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Индию
Песков: визит Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет