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Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
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20:52 02.12.2024 (обновлено: 21:08 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986966857.html
Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси
Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси
Грузинский спецназ с применением спецтехники разгоняет митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, проводятся задержания, передает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:52
2024-12-02T21:08
в мире
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грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецтехники разгоняет митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости.Некоторые протестующие используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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РИА Новости
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Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси
Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси.
2024-12-02T20:52
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Спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
Спецназ начал разгонять митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси, а также задерживать его участников, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-02T20:52
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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси

Спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецтехники разгоняет митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые протестующие используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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