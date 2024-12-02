https://ria.ru/20241202/gruziya-1986966857.html

Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси

Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024

Спецназ начал разгон митинга оппозиции у парламента в Тбилиси

Грузинский спецназ с применением спецтехники разгоняет митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, проводятся задержания, передает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:52

2024-12-02T20:52

2024-12-02T21:08

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецтехники разгоняет митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости.Некоторые протестующие используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси. 2024-12-02T20:52 true PT0M14S

Спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси Спецназ начал разгонять митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси, а также задерживать его участников, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-02T20:52 true PT0M06S

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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024