https://ria.ru/20241202/gruziya-1986847305.html
Песков провел параллель между событиями в Грузии и украинским Майданом
Песков провел параллель между событиями в Грузии и украинским Майданом - РИА Новости, 02.12.2024
Песков провел параллель между событиями в Грузии и украинским Майданом
В событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане, заявил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:45
2024-12-02T12:45
2024-12-02T12:45
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ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, самая прямая параллель, которую мы можем провести, это события Майдана на Украине, все признаки попытки осуществления "оранжевой революции", - сказал Песков журналистам, комментируя события в Грузии. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, грузия, украина, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Дмитрий Песков, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Песков провел параллель между событиями в Грузии и украинским Майданом
Песков: в Грузии видны все признаки попытки осуществить оранжевую революцию