https://ria.ru/20241202/gruziya-1986840025.html

В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию

В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию

В Грузии налицо попытки раскачать ситуацию, власти принимают меры по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:34

2024-12-02T12:34

2024-12-02T12:34

в мире

грузия

россия

дмитрий песков

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986814875_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2e96e6c9a8fa60c17437ae98616805c.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Грузии налицо попытки раскачать ситуацию, власти принимают меры по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию... Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию", - сказал Песков журналистам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, россия, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024