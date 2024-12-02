https://ria.ru/20241202/gruziya-1986840025.html
В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию
В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию
В Грузии налицо попытки раскачать ситуацию, власти принимают меры по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:34
2024-12-02T12:34
2024-12-02T12:34
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парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Грузии налицо попытки раскачать ситуацию, власти принимают меры по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию... Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию", - сказал Песков журналистам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, грузия, россия, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Песков, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Кремле заявили о попытках властей Грузии стабилизировать ситуацию
Песков: грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации с протестами