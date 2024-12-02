https://ria.ru/20241202/gruziya-1986819676.html
Кобахидзе прокомментировал действия грузинской оппозиции
Кобахидзе прокомментировал действия грузинской оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024
Кобахидзе прокомментировал действия грузинской оппозиции
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:12
2024-12-02T11:12
2024-12-02T11:12
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне. "Ответственность (оппозиционных - ред.) политиков очень большая - они, конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника - это задание начальника и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента… Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых", - сказал Кобахидзе на правительственном заседании. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Кобахидзе прокомментировал действия грузинской оппозиции
Кобахидзе заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста