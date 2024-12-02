https://ria.ru/20241202/gruziya-1986801069.html

Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии

Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии

Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:36

2024-12-02T09:36

2024-12-02T09:55

в мире

грузия

евросоюз

константин косачев

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ."Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели", - написал сенатор.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

грузия

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в мире, грузия, евросоюз, константин косачев, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024