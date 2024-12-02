https://ria.ru/20241202/gruziya-1986801069.html
Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии
Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии
Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:36
2024-12-02T09:36
2024-12-02T09:55
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грузия
евросоюз
константин косачев
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза стала подстрекателем беспорядков в Грузии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ."Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели", - написал сенатор.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, грузия, евросоюз, константин косачев, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Евросоюз, Константин Косачев, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Косачев рассказал, кто причастен к беспорядкам в Грузии
Косачев назвал внешнеполитическую службу ЕС подстрекателем беспорядков в Грузии