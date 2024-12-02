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В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров - РИА Новости, 02.12.2024
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08:49 02.12.2024 (обновлено: 08:59 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986796081.html
В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров
В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров - РИА Новости, 02.12.2024
В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров
Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе, кадры транслируют грузинские телекомпании. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:49
2024-12-02T08:59
в мире
тбилиси
протесты в грузии — 2024
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе, кадры транслируют грузинские телекомпании.Джапаридзе был задержан на проспекте Чавчавадзе, куда протестующие переместились с проспекта Руставели. Оппозиционер был задержан вместе с несколькими демонстрантами после того, как они перекрыли проспект мусорными урнами.Акции протеста в Тбилиси проходят уже несколько дней.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, грузия
В мире, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Грузия
В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров

В Тбилиси во время протестов задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Джапаридзе был задержан на проспекте Чавчавадзе, куда протестующие переместились с проспекта Руставели. Оппозиционер был задержан вместе с несколькими демонстрантами после того, как они перекрыли проспект мусорными урнами.
Акции протеста в Тбилиси проходят уже несколько дней.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан
30 ноября, 08:00
 
В миреТбилисиПротесты в Грузии — 2024Грузия
 
 
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