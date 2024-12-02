https://ria.ru/20241202/gruziya-1986796081.html

В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров

В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров - РИА Новости, 02.12.2024

В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров

Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе, кадры транслируют грузинские телекомпании. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:49

2024-12-02T08:49

2024-12-02T08:59

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тбилиси

протесты в грузии — 2024

грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе, кадры транслируют грузинские телекомпании.Джапаридзе был задержан на проспекте Чавчавадзе, куда протестующие переместились с проспекта Руставели. Оппозиционер был задержан вместе с несколькими демонстрантами после того, как они перекрыли проспект мусорными урнами.Акции протеста в Тбилиси проходят уже несколько дней.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, грузия