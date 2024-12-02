https://ria.ru/20241202/gruziya-1986788577.html
Полиция разогнала участников митинга у станции метро "Руставели" в Тбилиси
Полиция разогнала участников митинга у станции метро "Руставели" в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Полиция разогнала участников митинга у станции метро "Руставели" в Тбилиси
Полицейские разогнали участников митинга оппозиции около станции метро "Руставели" в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:39
2024-12-02T06:39
2024-12-02T08:30
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тбилиси
протесты в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Полицейские разогнали участников митинга оппозиции около станции метро "Руставели" в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Некоторых протестующие задержали. Отдельные участники митинга еще остаются у метро, но численно они уступают собравшимся журналистам.Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Рутставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически — слезоточивый газ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в центре Тбилиси во время оппозиционного митинга
Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых спецназ оттеснил от парламента, заняли часть центра города и стали там строить баррикады, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-02T06:39
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Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии
Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-02T06:39
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РИА Новости
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в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия
Полиция разогнала участников митинга у станции метро "Руставели" в Тбилиси
Полицейские задержали некоторых участников митинга в Тбилиси