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Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
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06:14 02.12.2024 (обновлено: 06:26 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986787588.html
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси
Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:14
2024-12-02T06:26
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь. Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро "Руставели", рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга. Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html
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Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии
Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси

Грузинский спецназ окружил оставшихся в центре Тбилиси сторонников оппозиции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь.
Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро "Руставели", рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга.
Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.
Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.
Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами
1 декабря, 19:42
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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