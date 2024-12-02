https://ria.ru/20241202/gruziya-1986787588.html

Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси

Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024

Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси

Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:14

2024-12-02T06:14

2024-12-02T06:26

в мире

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748294_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_5015136aab231505c65868b1f104c9e7.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь. Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро "Руставели", рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга. Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.

https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986777630.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-02T06:14 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024