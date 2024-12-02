https://ria.ru/20241202/gruziya-1986787588.html
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси
Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:14
2024-12-02T06:14
2024-12-02T06:26
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протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Митинг в центре Тбилиси шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь. Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро "Руставели", рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга. Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748294_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8017ab598e4172075d961f1f82bd7b2.jpg
Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии
Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-02T06:14
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Грузинский спецназ окружил сторонников оппозиции в центре Тбилиси
Грузинский спецназ окружил оставшихся в центре Тбилиси сторонников оппозиции
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ, разогнавший участников оппозиционного митинга в центре Тбилиси, окружил оставшихся сторонников оппозиции в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг в центре Тбилиси
шел с вечера воскресенья. Сначала его участников оттеснили от парламента, затем, утром в понедельник, их вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь.
Правоохранители встали в заслоны с нескольких сторон у станции метро "Руставели", рядом с которой расположились оставшиеся участники митинга.
Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.
Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали
более 200 человек.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.