https://ria.ru/20241202/gruziya-1986786289.html
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси
Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:47
2024-12-02T05:47
2024-12-02T05:57
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986775171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе
В мире, Тбилиси, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.
Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали
более 200 человек.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.