Рейтинг@Mail.ru
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 02.12.2024 (обновлено: 05:57 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986786289.html
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси
Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:47
2024-12-02T05:57
в мире
тбилиси
грузия
протесты в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986740496_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_f7b6afa654d25180459f3de969c5a021.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986775171.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986740496_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_cf12a12614d03505696a4a8f1ea4bb8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе
В мире, Тбилиси, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе
Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.
Протестующие бросают в полицейских коктейли Молотова - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова
1 декабря, 23:44
Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии
Вчера, 00:46
 
В миреТбилисиГрузияПротесты в Грузии — 2024Ираклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала