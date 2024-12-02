https://ria.ru/20241202/gruziya-1986786289.html

Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси

Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024

Спецназ начал вытеснять протестующих из центра Тбилиси

Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:47

2024-12-02T05:47

2024-12-02T05:57

в мире

тбилиси

грузия

протесты в грузии — 2024

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986740496_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_f7b6afa654d25180459f3de969c5a021.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Спецназ вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились с воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга в ночь на понедельник были оттеснены от парламента далее по проспекту Руставели, часть которого занимали до утра. С применением слезоточивого газа спецназ смог вытеснить их оттуда утром в понедельник.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.

https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986775171.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе