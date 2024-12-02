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В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024
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05:35 02.12.2024 (обновлено: 05:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986785824.html
В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции
В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024
В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции
Грузинский спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси с воскресенья, в том числе используя слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:35
2024-12-02T05:43
в мире
тбилиси
протесты в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси с воскресенья, в том числе используя слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие, занявшие часть проспекта Руставели после оттеснения от парламента, ночью периодически использовали пиротехнику против строя спецназа, стоявшего на удалении. Многие сторонники оппозиции к моменту начала разгона уже покинули митинг, в том числе вызвав такси прямо к месту проведения акции.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
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в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия
В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции

При разгоне митинга в центре Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси с воскресенья, в том числе используя слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие, занявшие часть проспекта Руставели после оттеснения от парламента, ночью периодически использовали пиротехнику против строя спецназа, стоявшего на удалении. Многие сторонники оппозиции к моменту начала разгона уже покинули митинг, в том числе вызвав такси прямо к месту проведения акции.
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Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
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