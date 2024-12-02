https://ria.ru/20241202/gruziya-1986785824.html

В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции

В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024

В центре Тбилиси спецназ начал разгон сторонников оппозиции

Грузинский спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси с воскресенья, в том числе используя слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:35

2024-12-02T05:35

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси с воскресенья, в том числе используя слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие, занявшие часть проспекта Руставели после оттеснения от парламента, ночью периодически использовали пиротехнику против строя спецназа, стоявшего на удалении. Многие сторонники оппозиции к моменту начала разгона уже покинули митинг, в том числе вызвав такси прямо к месту проведения акции.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.

https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html

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Дарья Буймова

в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия