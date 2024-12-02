https://ria.ru/20241202/gruziya-1986777630.html
Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады
Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады - РИА Новости, 02.12.2024
Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады
Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых грузинский спецназ оттеснил от парламента, сместились дальше по проспекту Руставели, заняли часть проспекта... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:27
2024-12-02T01:27
2024-12-02T01:28
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых грузинский спецназ оттеснил от парламента, сместились дальше по проспекту Руставели, заняли часть проспекта и начали строить баррикады, передает корреспондент РИА Новости. В поисках стройматериалов для баррикад оппозиционеры занимаются вандализмом, ломая уличные вывески и металлические заборы. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады
Участники митинга в Тбилиси, оттесненные от парламента, строят баррикады
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых грузинский спецназ оттеснил от парламента, сместились дальше по проспекту Руставели, заняли часть проспекта и начали строить баррикады, передает корреспондент РИА Новости.
В поисках стройматериалов для баррикад оппозиционеры занимаются вандализмом, ломая уличные вывески и металлические заборы.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.