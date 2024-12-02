https://ria.ru/20241202/gruziya-1986777630.html

Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады

Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады - РИА Новости, 02.12.2024

Оппозиция в Тбилиси начала строить баррикады

Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых грузинский спецназ оттеснил от парламента, сместились дальше по проспекту Руставели, заняли часть проспекта... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:27

2024-12-02T01:27

2024-12-02T01:28

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых грузинский спецназ оттеснил от парламента, сместились дальше по проспекту Руставели, заняли часть проспекта и начали строить баррикады, передает корреспондент РИА Новости. В поисках стройматериалов для баррикад оппозиционеры занимаются вандализмом, ломая уличные вывески и металлические заборы. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.

https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси, протесты в грузии — 2024