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В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
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15:45 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gruzija-1986892682.html
В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии
В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии
Протесты в Грузии напоминают события 2014 года на Украине, там действуют проплаченные провокаторы, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:45
2024-12-02T15:45
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Протесты в Грузии напоминают события 2014 года на Украине, там действуют проплаченные провокаторы, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Маттиас Мосдорф. "Ситуация непростая, но сильно напоминает сценарий украинского Майдана 2014 года. Тот, кто неделями следит за пропагандистскими аккаунтами в (социальной сети - ред.) X, все время видит одни и те же пять аккаунтов неправительственных организаций, которые делают публикации только на английском, ни один (не делает публикации - ред.) на грузинском. Только 18% населения Грузии владеют английским", - сказал политик. Его заявление приводится на странице фракции АдГ в бундестаге в соцсети X. Мосдорф добавил, что гражданам Грузии отказали в демократическом праве голоса те же "действующие лица и критики", что и обычно. После победы партии "Грузинская мечта" они назвали выборы недействительными и поставили их результаты под сомнение в СМИ, теперь в Грузии пытаются совершить переворот силовыми методами, отметил он. Депутат сообщил, что по поводу беспорядков в Грузии "иногда с воинственными подстрекательствами" высказываются и немецкие политики. Он привел в пример главу комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, который на своей странице в X активно поддерживает беспорядки, призывая протестующих "не сдаваться" и заявляя, что "Грузия принадлежит Европе, а не России". "Это переворот не для населения Грузии. В Грузии нет настоящего гражданского движения, есть только проплаченные провокаторы. Они поджигают все, что только можно, даже попытались взять штурмом парламент. Жители Грузии пока не поддались этому влиянию", - продолжил Мосдорф. "АдГ призывает правительство Германии сделать все возможное, чтобы избежать второго Майдана и последующей эскалации", - подытожил политик. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html
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в мире, грузия, украина, россия, михаэль рот, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, обсе, евросоюз, верховная рада украины, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Россия, Михаэль Рот, Дмитрий Песков, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В бундестаге прокомментировали протесты в Грузии

Депутат бундестага Мосдорф сравнил протесты в Грузии и Майдан 2014 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Протесты в Грузии напоминают события 2014 года на Украине, там действуют проплаченные провокаторы, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Маттиас Мосдорф.
"Ситуация непростая, но сильно напоминает сценарий украинского Майдана 2014 года. Тот, кто неделями следит за пропагандистскими аккаунтами в (социальной сети - ред.) X, все время видит одни и те же пять аккаунтов неправительственных организаций, которые делают публикации только на английском, ни один (не делает публикации - ред.) на грузинском. Только 18% населения Грузии владеют английским", - сказал политик. Его заявление приводится на странице фракции АдГ в бундестаге в соцсети X.
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Мосдорф добавил, что гражданам Грузии отказали в демократическом праве голоса те же "действующие лица и критики", что и обычно. После победы партии "Грузинская мечта" они назвали выборы недействительными и поставили их результаты под сомнение в СМИ, теперь в Грузии пытаются совершить переворот силовыми методами, отметил он.
Депутат сообщил, что по поводу беспорядков в Грузии "иногда с воинственными подстрекательствами" высказываются и немецкие политики. Он привел в пример главу комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, который на своей странице в X активно поддерживает беспорядки, призывая протестующих "не сдаваться" и заявляя, что "Грузия принадлежит Европе, а не России".
"Это переворот не для населения Грузии. В Грузии нет настоящего гражданского движения, есть только проплаченные провокаторы. Они поджигают все, что только можно, даже попытались взять штурмом парламент. Жители Грузии пока не поддались этому влиянию", - продолжил Мосдорф.
"АдГ призывает правительство Германии сделать все возможное, чтобы избежать второго Майдана и последующей эскалации", - подытожил политик.
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Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.
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