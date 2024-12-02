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Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор - РИА Новости, 02.12.2024
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13:35 02.12.2024 (обновлено: 13:45 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/grabitel-1986857075.html
Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор
Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор - РИА Новости, 02.12.2024
Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор
Восемь членов банды, которые грабили ювелирные и комиссионные магазины и нападали на таксистов для угона авто, по решению Новосибирского областного суда... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:35
2024-12-02T13:45
происшествия
россия
новосибирская область
алтайский край
новосибирский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Восемь членов банды, которые грабили ювелирные и комиссионные магазины и нападали на таксистов для угона авто, по решению Новосибирского областного суда получили до 18 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении регионального СУСК России в понедельник. По данным СУСК России, мужчины обвинялись в участии в вооруженной банде, разбое, похищении и попытке похищения человека, покушении на угон, незаконном хранении, ношении и изготовлении оружия, а также незаконном завладении госномерами автомобиля. "Ранее отбывавший уголовное наказание житель Новосибирской области решил незаконным путем улучшить свое материальное положение. У него возник умысел на создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях незаконного обогащения путем… нападений на организации, осуществляющие коммерческую деятельность с целью незаконного завладения их денежными средствами и ценным имуществом", - рассказали в региональном СУСК. По данным ведомства, участников банды он подобрал из числа своих знакомых, которые привлекли в банду еще троих жителей Алтайского края. Всего в банде состояло девять человек. "Для совершения разбойных нападений члены банды обращались к незнакомым лицам с просьбой вызвать такси. Находясь в автомобиле такси, (члены банды - ред.) нападали на водителей и на угнанных автомобилях передвигались для совершения нападений на ювелирные и комиссионные магазины. В период с июня по июль 2022 года участники банды совершили три разбойных нападения на коммерческие организации, причинив ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК региона. В ведомстве добавили, что для совершения преступлений бандиты приобрели огнестрельное оружие, а также надевали маски и перчатки, чтобы их не могли опознать. "Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора восьми жителям города Новосибирска и Алтайского края. Они признаны виновными в совершении 12 эпизодов преступлений", - сообщили в региональном СУСК. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание от девяти до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении ведомства. Девятый член банды ранее заключил досудебное соглашение, в отношении него был вынесен обвинительный приговор.
https://realty.ria.ru/20241122/sud-1985153500.html
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происшествия, россия, новосибирская область, алтайский край, новосибирский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Алтайский край, Новосибирский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор

Восемь членов новосибирской банды, грабившие ювелирные магазины, получили срок

© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/TelegramЧлены банды в Новосибирске, приговоренные к срокам до 18 лет
Члены банды в Новосибирске, приговоренные к срокам до 18 лет - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Члены банды в Новосибирске, приговоренные к срокам до 18 лет
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Восемь членов банды, которые грабили ювелирные и комиссионные магазины и нападали на таксистов для угона авто, по решению Новосибирского областного суда получили до 18 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении регионального СУСК России в понедельник.
По данным СУСК России, мужчины обвинялись в участии в вооруженной банде, разбое, похищении и попытке похищения человека, покушении на угон, незаконном хранении, ношении и изготовлении оружия, а также незаконном завладении госномерами автомобиля.
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"Ранее отбывавший уголовное наказание житель Новосибирской области решил незаконным путем улучшить свое материальное положение. У него возник умысел на создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях незаконного обогащения путем… нападений на организации, осуществляющие коммерческую деятельность с целью незаконного завладения их денежными средствами и ценным имуществом", - рассказали в региональном СУСК.
По данным ведомства, участников банды он подобрал из числа своих знакомых, которые привлекли в банду еще троих жителей Алтайского края. Всего в банде состояло девять человек.
"Для совершения разбойных нападений члены банды обращались к незнакомым лицам с просьбой вызвать такси. Находясь в автомобиле такси, (члены банды - ред.) нападали на водителей и на угнанных автомобилях передвигались для совершения нападений на ювелирные и комиссионные магазины. В период с июня по июль 2022 года участники банды совершили три разбойных нападения на коммерческие организации, причинив ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК региона.
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В ведомстве добавили, что для совершения преступлений бандиты приобрели огнестрельное оружие, а также надевали маски и перчатки, чтобы их не могли опознать.
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора восьми жителям города Новосибирска и Алтайского края. Они признаны виновными в совершении 12 эпизодов преступлений", - сообщили в региональном СУСК.
Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание от девяти до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении ведомства. Девятый член банды ранее заключил досудебное соглашение, в отношении него был вынесен обвинительный приговор.
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