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В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:00
2024-12-02T22:00
2024-12-02T22:00
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии, подчеркнув, что Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки. "Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счёте, мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса", – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон нынешние действия террористических формирований в САР. По его словам, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также назвал ложными распространяемые слухи о причастности США к произошедшему. "Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно", – подчеркнул Миллер.
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в мире, сша, вашингтон (штат), сирия, государственный департамент сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Сирия, Государственный департамент США
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
Представитель Госдепа Миллер не ответил на вопрос о поддержке боевиков в Сирии