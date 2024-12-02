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В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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22:00 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gosdep-1986975691.html
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:00
2024-12-02T22:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
сирия
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии, подчеркнув, что Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки. "Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счёте, мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса", – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон нынешние действия террористических формирований в САР. По его словам, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также назвал ложными распространяемые слухи о причастности США к произошедшему. "Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно", – подчеркнул Миллер.
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в мире, сша, вашингтон (штат), сирия, государственный департамент сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Сирия, Государственный департамент США
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии

Представитель Госдепа Миллер не ответил на вопрос о поддержке боевиков в Сирии

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии, подчеркнув, что Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки.
"Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счёте, мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса", – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон нынешние действия террористических формирований в САР.
По его словам, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также назвал ложными распространяемые слухи о причастности США к произошедшему.
"Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно", – подчеркнул Миллер.
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