https://ria.ru/20241202/germaniya-1986924106.html

В Германии намерены выделить почти 830 миллионов на модернизацию Taurus

В Германии намерены выделить почти 830 миллионов на модернизацию Taurus - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии намерены выделить почти 830 миллионов на модернизацию Taurus

Немецкий кабмин намерен выделить почти 830 миллионов евро из госбюджета на модернизацию ракет Taurus, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на направленный в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:38

2024-12-02T17:38

2024-12-02T17:38

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Немецкий кабмин намерен выделить почти 830 миллионов евро из госбюджета на модернизацию ракет Taurus, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на направленный в бюджетный комитет бундестага документ министерства финансов Германии. "Правительство, очевидно, намерено модернизировать все существующие крылатые ракеты Taurus. Ожидается, что это обойдется в 829,8 миллиона евро", - пишет RND. Выделение средств должно пройти согласование в профильном комитете немецкого парламента. Первая после 2018 года модернизация включает обновление программного обеспечения у 479 ракет данного типа, что позволит им лететь на низкой высоте даже при нарушенном сигнале GPS, как, в свою очередь, сообщает издание Politico. В марте представитель министерства обороны Германии подтвердил, что ведомство ведет работу по модернизации и обслуживанию ракет Taurus. Это регулярный процесс, не связанный с дискуссиями по их отправке на Украину, заявил он. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/germaniya-1986909518.html

https://ria.ru/20241202/kiev-1986894110.html

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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато, gps