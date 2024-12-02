В Германии намерены выделить почти 830 миллионов на модернизацию Taurus
RND: правительство Германии выделит 830 миллионов на модернизацию ракет Taurus
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Немецкий кабмин намерен выделить почти 830 миллионов евро из госбюджета на модернизацию ракет Taurus, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на направленный в бюджетный комитет бундестага документ министерства финансов Германии.
"Правительство, очевидно, намерено модернизировать все существующие крылатые ракеты Taurus. Ожидается, что это обойдется в 829,8 миллиона евро", - пишет RND. Выделение средств должно пройти согласование в профильном комитете немецкого парламента.
Первая после 2018 года модернизация включает обновление программного обеспечения у 479 ракет данного типа, что позволит им лететь на низкой высоте даже при нарушенном сигнале GPS, как, в свою очередь, сообщает издание Politico.
В марте представитель министерства обороны Германии подтвердил, что ведомство ведет работу по модернизации и обслуживанию ракет Taurus. Это регулярный процесс, не связанный с дискуссиями по их отправке на Украину, заявил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.