https://ria.ru/20241202/germaniya-1986909518.html

В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине

В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине

Германии следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро из своего госбюджета на военную помощь Украине, в ином случае в этой связи есть риск приостановки работы... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:41

2024-12-02T16:41

2024-12-02T16:41

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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германии следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро из своего госбюджета на военную помощь Украине, в ином случае в этой связи есть риск приостановки работы завода по производству боеприпасов Rheinmetall, заявил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер в интервью Spiegel. В июле, ещё до правительственного кризиса, кабмин Германии сообщил о том, что правительство ФРГ в рамках проекта бюджета на 2025 год намерено вдвое сократить помощь Украине - с 8 до 4 миллиардов евро. По мнению Паппергера, Германии следует заложить гораздо более крупный бюджет под военную поддержку Киеву, который превысит 8 миллиардов ежегодных расходов. "Необходимо утвердить как минимум десять миллиардов в качестве дальнейшей помощи", - сказал он. Паппергер в этом контексте выразил обеспокоенность, что не сможет без госфинансирования поддерживать полную нагрузку нового предприятия в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии, где, среди прочего, производятся боеприпасы для Украины - если Rheinmetall не закажет заранее расходные материалы, то завод может остановиться через год или полтора, отметил он. Также глава Rheinmetall заявил, что для модернизации бундесвера потребуются дополнительно 350-400 миллиардов евро. Ранее концерн сообщил об увеличении объемов продаж в первом полугодии увеличились до 3,8 миллиарда евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано, среди прочего, с поставками оружия на Украину, как говорилось в пресс-релизе Rheinmetall. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. В ноябре Германия затем столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986865615.html

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, украина, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато, в мире