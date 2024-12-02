Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/germaniya-1986909518.html
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.12.2024
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине
Германии следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро из своего госбюджета на военную помощь Украине, в ином случае в этой связи есть риск приостановки работы... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:41
2024-12-02T16:41
специальная военная операция на украине
германия
украина
россия
олаф шольц
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986204_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_2fa10d16fd2c34d949c9f3e947f4a42d.jpg
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германии следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро из своего госбюджета на военную помощь Украине, в ином случае в этой связи есть риск приостановки работы завода по производству боеприпасов Rheinmetall, заявил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер в интервью Spiegel. В июле, ещё до правительственного кризиса, кабмин Германии сообщил о том, что правительство ФРГ в рамках проекта бюджета на 2025 год намерено вдвое сократить помощь Украине - с 8 до 4 миллиардов евро. По мнению Паппергера, Германии следует заложить гораздо более крупный бюджет под военную поддержку Киеву, который превысит 8 миллиардов ежегодных расходов. "Необходимо утвердить как минимум десять миллиардов в качестве дальнейшей помощи", - сказал он. Паппергер в этом контексте выразил обеспокоенность, что не сможет без госфинансирования поддерживать полную нагрузку нового предприятия в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии, где, среди прочего, производятся боеприпасы для Украины - если Rheinmetall не закажет заранее расходные материалы, то завод может остановиться через год или полтора, отметил он. Также глава Rheinmetall заявил, что для модернизации бундесвера потребуются дополнительно 350-400 миллиардов евро. Ранее концерн сообщил об увеличении объемов продаж в первом полугодии увеличились до 3,8 миллиарда евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано, среди прочего, с поставками оружия на Украину, как говорилось в пресс-релизе Rheinmetall. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. В ноябре Германия затем столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986865615.html
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986204_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_ea3b1383de4e99bad0337a5d97d48d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Германии призвали увеличить расходы на военную помощь Украине

Глава Rheinmetall Паппергер призвал тратить 10 млрд евро в год на помощь Украине

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германии следует ежегодно тратить 10 миллиардов евро из своего госбюджета на военную помощь Украине, в ином случае в этой связи есть риск приостановки работы завода по производству боеприпасов Rheinmetall, заявил глава немецкого оборонного концерна Армин Паппергер в интервью Spiegel.
В июле, ещё до правительственного кризиса, кабмин Германии сообщил о том, что правительство ФРГ в рамках проекта бюджета на 2025 год намерено вдвое сократить помощь Украине - с 8 до 4 миллиардов евро.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву
Вчера, 14:05
По мнению Паппергера, Германии следует заложить гораздо более крупный бюджет под военную поддержку Киеву, который превысит 8 миллиардов ежегодных расходов. "Необходимо утвердить как минимум десять миллиардов в качестве дальнейшей помощи", - сказал он.
Паппергер в этом контексте выразил обеспокоенность, что не сможет без госфинансирования поддерживать полную нагрузку нового предприятия в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии, где, среди прочего, производятся боеприпасы для Украины - если Rheinmetall не закажет заранее расходные материалы, то завод может остановиться через год или полтора, отметил он.
Также глава Rheinmetall заявил, что для модернизации бундесвера потребуются дополнительно 350-400 миллиардов евро.
Ранее концерн сообщил об увеличении объемов продаж в первом полугодии увеличились до 3,8 миллиарда евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано, среди прочего, с поставками оружия на Украину, как говорилось в пресс-релизе Rheinmetall.
Дрон HX-2 немецкой компании Helsing - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины
Вчера, 14:00
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
В ноябре Германия затем столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияОлаф ШольцСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала