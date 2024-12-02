https://ria.ru/20241202/geofizik-1986781675.html

Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли

Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли - РИА Новости, 02.12.2024

Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли

Источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике, поэтому прогноз его поведения и перемещения его полюсов в ближайшее время вряд ли станет... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:27

2024-12-02T03:27

2024-12-02T11:12

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике, поэтому прогноз его поведения и перемещения его полюсов в ближайшее время вряд ли станет возможным, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова Николай Пальшин. "Источники главного магнитного поля Земли - это то, что нельзя напрямую померить. Мы видим только, как устроено магнитное поле на поверхности Земли, можем его измерять, следить, как оно меняется, и с помощью компьютерного моделирования умеем строить модели, которые могут его описывать, но прогнозировать, каким оно будет в будущем — это вряд ли возможно. Не думаю, что какой-то прогноз в ближайшее время станет реален", - сказал Пальшин. Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение, причем перемещаются как северный, так и южный магнитные полюса.

https://ria.ru/20241201/kompas-1986689939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, прогнозы