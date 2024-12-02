Рейтинг@Mail.ru
Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:27 02.12.2024 (обновлено: 11:12 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/geofizik-1986781675.html
Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли
Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли - РИА Новости, 02.12.2024
Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли
Источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике, поэтому прогноз его поведения и перемещения его полюсов в ближайшее время вряд ли станет... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:27
2024-12-02T11:12
наука
космос - риа наука
земля
прогнозы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике, поэтому прогноз его поведения и перемещения его полюсов в ближайшее время вряд ли станет возможным, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова Николай Пальшин. "Источники главного магнитного поля Земли - это то, что нельзя напрямую померить. Мы видим только, как устроено магнитное поле на поверхности Земли, можем его измерять, следить, как оно меняется, и с помощью компьютерного моделирования умеем строить модели, которые могут его описывать, но прогнозировать, каким оно будет в будущем — это вряд ли возможно. Не думаю, что какой-то прогноз в ближайшее время станет реален", - сказал Пальшин. Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение, причем перемещаются как северный, так и южный магнитные полюса.
https://ria.ru/20241201/kompas-1986689939.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, прогнозы
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, прогнозы
Геофизик оценил возможность прогнозирования магнитного поля Земли

Геофизик Пальшин: источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Источники главного магнитного поля нельзя измерить на практике, поэтому прогноз его поведения и перемещения его полюсов в ближайшее время вряд ли станет возможным, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова Николай Пальшин.
"Источники главного магнитного поля Земли - это то, что нельзя напрямую померить. Мы видим только, как устроено магнитное поле на поверхности Земли, можем его измерять, следить, как оно меняется, и с помощью компьютерного моделирования умеем строить модели, которые могут его описывать, но прогнозировать, каким оно будет в будущем — это вряд ли возможно. Не думаю, что какой-то прогноз в ближайшее время станет реален", - сказал Пальшин.
Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение, причем перемещаются как северный, так и южный магнитные полюса.
Компас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса
1 декабря, 07:31
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляпрогнозы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала